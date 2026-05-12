    Ko donosnost UI postane vprašanje cene kapitala

    Ta investicijski cikel se vse bolj financira tudi z dolgom.
    Naslednja faza zgodbe umetne inteligence bo precej bolj selektivna. FOTO: Jože Suhadolnik
    Naslednja faza zgodbe umetne inteligence bo precej bolj selektivna. FOTO: Jože Suhadolnik
    Lojze Kozole, Ilirika BPH
    12. 5. 2026 | 14:00
    5:22
    A+A-

    Kapitalski izdatki za umetno inteligenco se iz zgodbe o rasti vse bolj selijo v zgodbo o donosnosti, bilanci stanja in obvezniškem trgu. ROI oziroma donos tako ni več zgolj vprašanje rasti delnice, temveč tudi vprašanje cene financiranja.

    Zgodba umetne inteligence prehaja iz faze »kdo največ vlaga« v fazo »kdo zna ta vlaganja pretvoriti v donos«. Vlagateljev ne zanima več le, koliko milijard podjetja namenjajo za čipe, podatkovne centre, modele in energetsko infrastrukturo, temveč predvsem, ali se ti vložki že vračajo skozi višje prihodke, boljše marže in prosti denarni tok. Umetna inteligenca ni več zgolj zgodba o prihodnosti, ampak vse bolj test sedanje donosnosti kapitala.

    Kako kaže pri Alphabetu in Meti

    Pri Alphabetu je trg zgodbo umetne inteligence sprejel precej pozitivno, ker se vlaganja že kažejo v konkretnih poslovnih rezultatih. Google Cloud raste, backlog naročil se krepi, rast iskalnika pa ostaja robustna. Dodatno podporo tej zgodbi daje tudi poročanje, da naj bi Anthropic v okviru dogovora z Google Cloudom v petih letih porabil okoli 200 milijard dolarjev za oblačne storitve in Googlove čipe. Če se takšna naročila materializirajo, to pomeni, da se Alphabetova vlaganja v podatkovne centre in infrastrukturo umetne inteligence že pretvarjajo v konkreten prihodkovni tok.

    Pri Meti je zgodba drugačna. Rezultati sami po sebi niso bili slabi, nasprotno, prihodki in dobiček so močno zrasli. A trg se je bolj kot na tekoče številke osredotočil na višjo napoved kapitalskih izdatkov. Meta bo namreč še agresivneje vlagala v podatkovne centre, čipe in infrastrukturo umetne inteligence, kar odpira vprašanje, kako hitro se bodo ta ogromna vlaganja dejansko povrnila.

    primerjava delnic google in meta Foto Tt Igd

    To razliko je jasno pokazal tudi odziv delnic. V dneh po objavi rezultatov je Alphabet pridobil približno 11 odstotkov, medtem ko je Meta izgubila skoraj devet odstotkov. Trg je tako ločil med podjetjem, kjer so vlaganja v umetno inteligenco že podprta z vidno rastjo prihodkov, naročil in oblačnega poslovanja, ter podjetjem, kjer visoki kapitalski izdatki za zdaj odpirajo več vprašanj kot odgovorov glede prihodnje donosnosti. Pomembno pa je še nekaj: ta investicijski cikel se vse bolj financira tudi z dolgom.

    Alphabet je po poročanju Bloomberga izdal za skoraj 17 milijard dolarjev novih obveznic, med drugim največjo izdajo v evrih doslej in prvo izdajo v kanadskih dolarjih. S tem umetna inteligenca ni več zgolj zgodba delniškega trga, ampak vse bolj tudi zgodba obvezniškega trga. Vlagatelji v obveznice Alphabetu za zdaj očitno verjamejo, ker vidijo povezavo med investicijami, prihodnjimi prihodki in obstoječim poslovnim modelom.

    Pri Meti je signal nekoliko drugačen. Pri njeni nedavni izdaji obveznic so vlagatelji zahtevali višje premije za tveganje kot pri prejšnji izdaji. Trg velikih vlaganj v umetno inteligenco sicer ne zavrača, vendar pri podjetjih, kjer je pot do donosa manj jasna, zahteva višjo kompenzacijo. Ko ROI ni dovolj oprijemljiv, se to ne pokaže samo pri ceni delnice, ampak tudi pri ceni dolga.

    To je bistvena sprememba. Dokler so tehnološka podjetja velike investicije financirala predvsem iz tekočega denarnega toka, je bil pritisk trga drugačen. Ko pa se za financiranje podatkovnih centrov, čipov in energetske infrastrukture vse bolj uporablja dolg, postane donosnost naložb neposredno povezana s ceno kapitala. Obvezniški vlagatelji ne kupujejo zgolj tehnološke vizije, ampak zahtevajo stabilne denarne tokove, visoko kreditno kakovost in jasno sposobnost servisiranja dolga.

    Naslednja generacija

    Pomembno je tudi makroekonomsko ozadje. Če se zaradi dražje energije, višje inflacije ali večje geopolitične negotovosti zviša cena kapitala, postane dokazovanje donosnosti velikih investicij še pomembnejše. Milijardni vložki v umetno inteligenco so bili v okolju poceni kapitala precej lažje prebavljivi. V okolju višjih obrestnih mer, energetskih tveganj in dražjega financiranja pa mora biti pot do prihodkov, marž in prostega denarnega toka precej bolj jasna.

    Naslednja faza zgodbe umetne inteligence bo zato precej bolj selektivna. Podjetja bodo morala vlagateljem pokazati, da umetna inteligenca ni le velik investicijski projekt, ampak vir merljivega donosa. Kdor bo znal milijardne vložke pretvoriti v prihodke, marže in prosti denarni tok, bo nagrajen. Kdor bo ostal predvsem pri obljubi prihodnje rasti, pa bo pod precej večjim pritiskom trga.

