Ko je majhen minus dober znak

Poletni meseci ponavadi niso bili tisti, v katerih bi posebej spremljali prodajo avtomobilov, a običajno zaspano dopustniško obdobje je zdaj po Evropi le nekoliko drugačno. Industrija to statistiko budno spremlja, saj si po pomladni karanteni in prodajni katastrofi vsi želijo bolj vedrih številk. Te so se ponekod začele izboljševati že junija, drugod šele prejšnji mesec, kot celota pa le vlivajo več optimizma.Začnimo z največjim avtomobilskim trgom, Nemčijo: po podatkih tamkajšnjega zveznega prometnega urada (Kraftfahrt Bundesamt) je bilo julija prodanih 315.000 novih avtomobilov, kar je 5,4 odstotka manj kot julija lani. To ...