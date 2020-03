Ko kihne Kitajska, zboli ves svet

Širjenje epidemije in agresivni ukrepi za njeno obvladovanje igrajo glavno vlogo v svetovni trgovinski verigi in skupaj ustavljajo motor svetovnega gospodarstva. Pod pritiskom so vsi sektorji, finančni trgi pa so postali zelo volatilni in negotovi.Kako veliko je tveganje, prikazuje tudi odločitev ameriške centralne banke (FED), ki je na izrednem zasedanju odbora za odprti trg znižala ključno obrestno mero za 0,5 odstotne točke na raven med 1,0 in 1,25 odstotka. Potezo so izsilili finančni trgi, gotovo pa ni zdravilo za nastale težave. Težava namreč ni pomanjkanje dostopa do kapitala, saj so obrestne mere že tako ali tako nizke, ...