  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Ko makro molči, mikro govori

    Na domačem trgu ostaja slika stabilna, podjetja poslujejo dobro.
    Slovenija, Ljubljana, 27.9.2017. Lojze Kozole, Ilirika. [avtor:Suhadolnik Jože] Foto Joe Suhadolnik Suhadolnik Jože
    Galerija
    Slovenija, Ljubljana, 27.9.2017. Lojze Kozole, Ilirika. [avtor:Suhadolnik Jože] Foto Joe Suhadolnik Suhadolnik Jože
    Lojze Kozole, Ilirika BPH
    19. 1. 2026 | 05:00
    A+A-

    Na začetku 2026 smo v okolju povišane pozornosti za kratkoročne signale, a brez spremembe širše makro slike. Globalno gospodarstvo ostaja v fazi zmerne rasti, inflacijski pritiski se postopoma umirjajo, monetarna politika pa je v večini razvitih gospodarstev v fazi čakanja in kalibriranja. Finančnih trgov tako ne žene več enosmerna zgodba, temveč zaporedje podatkov, poslovnih izidov in političnih signalov, ki povečujejo volatilnost, ne pa nujno sistemskega tveganja.

    ZDA ostajajo osrednji fokus. Objave ključnih kazalnikov, zlasti Core PCE, bodo pomembne za potrjevanje scenarija postopne dezinflacije, brez potrebe po hitrem ukrepanju Feda. Sočasno bodo indeksi PMI najverjetneje pokazali nadaljevanje zmerne gospodarske rasti, kar pomeni, da ameriško gospodarstvo ostaja robustno, vendar brez pregrevanja. Trgi so zato trenutno bolj osredotočeni na podjetniške rezultate kot na monetarno politiko, kar potrjuje tudi močan začetek sezone objav poslovnih izidov.

    Evropa v tem tednu ponuja bolj mešano sliko. Nemški indeksi PMI že nekaj časa razkrivajo razkorak med storitvenim in industrijskim delom gospodarstva. Medtem ko storitve ostajajo nad mejo rasti, proizvodnja ostaja v kontrakciji, kar potrjuje, da se Nemčija še ni izvila iz industrijske šibkosti. To krepi pričakovanja, da bo ECB tudi v prihodnjih mesecih ostala naklonjena ohlapnejši drži, saj tveganja za rast presegajo inflacijska tveganja.

    Pomemben element tedna ostaja tudi Japonska, kjer se trg pripravlja na nadaljnje korake Banke Japonske. Postopen odmik od ultraohlapne politike ostaja eden ključnih strukturnih dejavnikov za globalne trge, saj vpliva na zapiranje pozicij carry-trada in s tem na gibanje valut, obveznic in delnic. Čeprav spremembe niso sunkovite, dolgoročno pomenijo višjo globalno ceno kapitala in večjo občutljivost trgov za presenečenja.

    Na kapitalskih trgih je v ospredju sezona objav rezultatov, zlasti v ZDA. Rezultati velikih finančnih institucij in industrijskih podjetij potrjujejo, da okolje povečane volatilnosti in velikih investicijskih ciklov, predvsem na področju umetne inteligence, energetike in infrastrukture, ustvarja ugodne pogoje za investicijsko bančništvo, trgovanje in financiranje z dolgom. Tržni premiki v tem tednu so zato bolj posledica rotacij med sektorji kot pa spremembe temeljnih pričakovanj.

    Surovinski trgi so v zadnjih dneh nekoliko umirili rast, predvsem zaradi začasnega popuščanja geopolitičnih napetosti in taktičnih izjav iz ZDA. Vendar to ne spreminja dejstva, da povpraševanje po realnih sredstvih ostaja strukturno podprto z investicijskimi cikli, energetsko tranzicijo in geopolitično fragmentacijo. Kratkoročni popravki so tako del normalne dinamike in niso preobrat trenda.

    Na domačem trgu ostaja slika stabilna, podjetja poslujejo dobro, slovenski kapitalski trg pa je še naprej izrazito dividendno usmerjen. Izrazite rasti posameznih tečajev praviloma niso posledica splošne tržne evforije, temveč kombinacije dobrega poslovanja, pogosto ob nizki likvidnosti in selektivnem interesu vlagateljev. Temu smo bili v zadnjem obdobju priča tudi pri delnici Luke Koper, kjer ob odsotnosti vzdrževalcev likvidnosti že relativno majhni nakupi povzročajo izrazite tečajne spremembe. V tem kontekstu postajajo razprave o poglabljanju domačega kapitalskega trga ter vlogi vzdrževalcev likvidnosti, še posebej ob prihajajočih individualnih naložbenih računih (INR), vse bolj aktualne in strukturno pomembne.

    Sklepno teden zaznamuje preplet makro potrditve in mikro negotovosti. Temeljna slika ostaja razmeroma ugodna, a trg zahteva več selektivnosti in discipline. Volatilnost ni znak šibkosti, temveč normalizacije razmer po obdobju enostavnih zgodb. V takšnem okolju bodo uspešni vlagatelji, ki ločijo kratkoročne šume od dolgoročnih trendov ter stavijo na kakovost, denarne tokove in realna pričakovanja.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Centralne banke

    Fed med politiko in inflacijo

    Nižanje obrestnih mer ob inflaciji nad ciljno ravnjo bi okrepilo inflacijska pričakovanja, oslabilo dolar in znižalo realne donose.
    12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg:

    Dividende kot sidro slovenskega trga

    Pretežna večina družb v indeksu zaznava višje dobičke, stabilne denarne tokove in zelo močne bilance z nizko zadolženostjo.
    28. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Borzni pogled

    Kapitalska unija kot dejstvo, ne kot slogan

    Prva prelomna točka je razprava o petih odstotkih BDP za obrambo.
    22. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    EU po grožnjah ZDA poudarja enotnost

    Po Trumpovi napovedi carin za države, ki so na Grenlandijo poslale vojake, Nemčija svoje domnevno že umika. Medtem EU poudarja enotnost.
    18. 1. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Iran

    Islamska republika je menda (spet) pred kolapsom

    Kdor meni, da je padec režima mul neizbežen, se mora spomniti, da so tej oblasti velikokrat pisali osmrtnice, prvič že kmalu po napadu Iraka na Iran leta 1980.
    Gorazd Utenkar 18. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Posel &amp; denardelniceborzna analiza

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Natalija Bratkovič: Kmetija letos ponuja drugačne boje, nove štirinožne prijatelje in detektive v akciji

    Tudi letošnji resničnosni šov Kmetija, ki bo na sporedu Pop TV od ponedeljka, 2. februarja, bo vodila Natalija Bratkovič.
    19. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srečanje v Davosu

    Davos bo zaradi Trumpa pester kot še nikoli

    Srečanje s sloganom Duh dialoga bo v švicarsko letovišče zvabilo več kot šestdeset voditeljev držav.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 07:40
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Hitro slovo Slovenke od Melbourna

    Veronika Erjavec je že v uvodnem krogu prvega letošnjega teniškega turnirja za grand slam v Avstraliji naletela na previsoko oviro.
    19. 1. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Huda nesreča

    V trčenju hitrih vlakov v Španiji najmanj 39 mrtvih, več kot 150 ranjenih

    V nesreči je ranjenih 152 ljudi, od tega jih je najmanj 24 huje poškodovanih. Vzrok nesreče uradno ni znan.
    19. 1. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: preproste jedi za sproščeno kuhanje med tednom

    Za vas imamo okusne in preverjene recepte, s katerimi bo kuhanje lažje, hitrejše in brez vsakodnevnega stresa.
    Odprta kuhinja 19. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    OP Avstralije

    Hitro slovo Slovenke od Melbourna

    Veronika Erjavec je že v uvodnem krogu prvega letošnjega teniškega turnirja za grand slam v Avstraliji naletela na previsoko oviro.
    19. 1. 2026 | 07:27
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Huda nesreča

    V trčenju hitrih vlakov v Španiji najmanj 39 mrtvih, več kot 150 ranjenih

    V nesreči je ranjenih 152 ljudi, od tega jih je najmanj 24 huje poškodovanih. Vzrok nesreče uradno ni znan.
    19. 1. 2026 | 07:02
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: preproste jedi za sproščeno kuhanje med tednom

    Za vas imamo okusne in preverjene recepte, s katerimi bo kuhanje lažje, hitrejše in brez vsakodnevnega stresa.
    Odprta kuhinja 19. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo