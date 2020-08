Ko ni kupcev, ni proizvodnje

INFOGRAFIKA: Delo

Airbus je julija kupcem predal 49 letal, kar je opazno več od le 36 dobav v juniju. Po ocenah analitikov je to eden prvih dobrih znakov, da se bo postopoma tudi proizvodnja komercialnih (potniških in tovornih) letal izvila iz krize, ki jo je povzročila skoraj popolna zaustavitev mednarodnega letalskega prometa, medtem ko je bilo gospodarstvo v večini držav po svetu »zaprto«.Seveda je poleg Airbusa velik izpad novih naročil in odpovedi že sklenjenih pogodb utrpel tudi njegov tekmec Boeing. Oba letalska velikana sta poročala o rekordno slabih poslovnih izidih drugega četrtletja. Posebej slabi so rezultati prodaje širokotrupnih letal, ki jih letalske družbe uporabljajo na čezoceanskih poletih. Nekatere modele (na primer Boeing 747 in Airbus A380) so težave z ekonomiko letenja pestile že zaradi prevlade koncepta nizkocenovnih poletov, epidemija covida-19 pa utegne njuno usodo dokončno zapečatiti.Airbus je bil julija prodajno uspešen samo pri manjših letalih, na področju širokotrupnih je napovedal reze. Potem ko je mesečno proizvodnjo svojega vodilnega modela A350 aprila znižal z 9,5 na šest letal, je zdaj načrtovana proizvodnja le pet letal na mesec. Podobno se je odzval Boeing, ki bo proizvajal šest namesto sedem 787 Dreamlinerjev na mesec in še manjše število izpeljank modela 777.