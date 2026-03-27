    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo
    27. 3. 2026 | 09:29
    Začel je v majhni delavnici, z enim strojem in veliko poguma. Danes njegovo podjetje posluje stabilno, ima zveste kupce in izkušeno ekipo.

    Ima tudi dva odrasla otroka. Oba sta uspešna – a vsak na svoji poti. Hči je učiteljica, sin končuje študij kemije. Nobeden od njiju ne vidi svoje prihodnosti v očetovem podjetju.

    Andrej se zato vse pogosteje sprašuje, kaj bo s podjetjem, ko se bo sam umaknil. Prodaja konkurentu? Skladu? Tujemu investitorju? Zaprtje? Ali obstaja pot, ki bi ohranila podjetje, delovna mesta in vrednote, ki jih je gradil desetletja?

    Njegova zgodba ni izjema – je del širše slike slovenskega gospodarstva.

    Slovenija na pragu ene največjih lastniških sprememb

    V prihodnjem desetletju bo v Sloveniji več kot 1000 podjetij zamenjalo lastništvo. Gre za eno največjih lastniških tranzicij v zgodovini države, ki je resen izziv tako za podjetja kot za celotno gospodarstvo.

    Raziskava Univerze v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede in Ekonomska fakulteta) kaže, da je 76 % slovenskih podjetij družinskih. Med lastniki je 51,8 % starejših od 56 let, skoraj petina (19,2 %) pa od 65 let.

    Če podjetje ob upokojitvi lastnika nima naslednika, se pogosto proda tujim investitorjem ali zapre. Po podatkih agencije Spirit si vodenje družinskega podjetja želi prevzeti le 9 % potomcev. To pomeni, da bo velik del podjetij – tako kot Andrejevo – v prihodnjih letih moral poiskati alternativno rešitev.

    Ena od možnosti, ki jo od začetka letošnjega leta omogoča Zakon o lastniški zadrugi delavcev (ZLZD), je model lastništva zaposlenih.

    Preverjena rešitev z merljivimi učinki

    Solastništvo zaposlenih v mednarodnem prostoru ni eksperiment, temveč uveljavljen model z dokazljivimi rezultati. V ZDA približno 14 milijonov zaposlenih – skoraj desetina vseh zaposlenih v zasebnem sektorju – dela v podjetjih z modelom ESOP (Employee Stock Ownership Plan).

    Raziskave kažejo, da podjetja v lasti zaposlenih v petih letih po preoblikovanju:

    • dosegajo do 12 % višjo produktivnost,
    • v 57 % primerov že takoj po preoblikovanju izkažejo višji dobiček,
    • za več kot 50 % povečajo vlaganja v raziskave in razvoj,
    • ustvarijo približno polovico več novih delovnih mest kot podjetja v klasični lasti,
    • nadpovprečno prispevajo h gospodarski rasti.

     

    Poleg tega so takšna podjetja bolj odporna v času kriz. Odpuščanj je manj, stabilnost zaposlovanja večja, posledično pa tudi pritisk na javne finance nižji.

    Med najbolj znanimi primeri je ameriška trgovska veriga Publix Super Markets, ki zaposluje več kot 250.000 ljudi in že desetletja uspešno posluje kot eno največjih podjetij v lasti zaposlenih v ZDA.

    Zakon kot okvir za varen in postopen izstop

    Zakon o lastniški zadrugi delavcev (ZLZD) vzpostavlja regulirano in davčno spodbudno pot za postopni prenos lastništva na zaposlene – tiste, ki podjetje najbolje poznajo.

    Gre za slovensko različico modela ESOP, prilagojeno domačemu pravnemu in davčnemu okolju.

    Za podjetnike, kot je Andrej, je model zanimiv predvsem zato, ker omogoča:

    • postopen in finančno predvidljiv izstop,
    • davčno ugodnejšo alternativo prodaji tretjim osebam,
    • zmanjšanje tveganj in menedžerskih konfliktov,
    • ohranitev kulture podjetja in njegove vpetosti v lokalno okolje.

     

    Odkup lastniških deležev se financira iz prihodnjih dobičkov podjetja. To pomeni, da podjetju ni treba naenkrat zagotoviti celotne kupnine iz obstoječih rezerv. Izplačila so razporejena skozi daljše časovno obdobje, kar omogoča likvidnost in stabilnost poslovanja.

    Prenos lastništva temelji na prostovoljni odločitvi lastnika, da podjetje proda svojim zaposlenim.

    Priložnost za zaposlene

    Model prinaša koristi tudi zaposlenim. Vstop v lastniško zadrugo delavcev je dostopen – najvišji finančni vložek znaša 300 evrov. Zaposleni so nato udeleženi pri dobičkih podjetja, prek dividend in prek valoriziranih deležev.

    Davčna ureditev omogoča odlog obdavčitve valoriziranega deleža do trenutka izplačila. Stopnja obdavčitve se z leti članstva postopno znižuje in po 15 letih doseže ničelno stopnjo.

    Raziskava inštituta Rutgers University v ZDA kaže, da imajo zaposleni z nizkimi do zmernimi dohodki, stari med 60 in 64 let, ki so vključeni v shemo ESOP, desetkrat več prihrankov kot povprečni Američani v isti starostni skupini.

    Poleg finančnih učinkov model krepi pripadnost podjetju, motivacijo zaposlenih, dolgoročno usmerjenost v razvoj in nižjo fluktuacijo kadrov.

    Več kot rešitev za nasledstvo

    Za podjetnike, kot je Andrej, vprašanje nasledstva ni le finančno. Gre za vprašanje dediščine – komu bo zaupal podjetje, ki ga je gradil desetletja?

    Lastništvo zaposlenih ponuja možnost, da podjetje ostane tam, kjer je nastalo – med ljudmi, ki ga vsak dan soustvarjajo. Hkrati pa postavlja temelje za stabilnejše, bolj vključujoče in dolgoročno usmerjeno gospodarstvo.

    ZLZD tako ne prinaša le tehnične rešitve za prenos lastništva, temveč odpira prostor za model, v katerem uspeh podjetja pomeni tudi neposredno blaginjo vseh, ki ga gradijo.

    Spoznajte model v živo in se nam pridružite v vaši regiji!

    Ministrstvo za solidarno prihodnost s sloganom »Skupaj v prihodnost s solastništvom zaposlenih« predstavlja Zakon o lastniški zadrugi delavcev (ZLZD) kot odgovor na vprašanje poslovnega nasledstva, dolgoročne stabilnosti teh podjetij in gospodarstva ter na drugi strani kot model motiviranja in nagrajevanja zaposlenih. V sodelovanju z Inštitutom za ekonomsko demokracijo ministrstvo organizira serijo strokovnih dogodkov za informiranje in ozaveščanje o novih možnostih, ki jih ponuja ZLZD.

    Naslednja dogodka bosta v Novem mestu, in sicer 2. aprila ob 9. uri, in v Postojni 7. aprila ob 9. uri.

    Na dogodke se lahko prijavite prek povezave: Brezplačni dogodki v vaši bližini: Kaj je Esop in kaj lahko ponudi podjetnikom? | Inštitut za ekonomsko demokracijo

    Prihodnji dogodki bodo organizirani v Ljubljani, Kranju, Kopru, Murski Soboti, Krškem, Tolminu, Dravogradu, Pivki in še v nekaterih drugih krajih.

    Več informacij o davčnih spodbudah in postopkih najdete na uradni spletni strani: Spodbujanje lastništva zaposlenih | GOV.SI

    Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za solidarno prihodnost

    Novice  |  Slovenija
    Težave zaradi vetra

    Na Gorenjskem zaprte šole in vrtci, brez elektrike več tisoč uporabnikov

    Spremljamo vremensko dogajanje po Sloveniji. Veter podiral drevesa in odkrival strehe. Arso opozorilo dvignil na rdečo stopnjo. Oglasil se je SI-alarm.
    26. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
    25. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

    Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva prvaku SDS, ker je domnevno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.
    27. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Španskim ladjam zelena luč v Hormuški ožini; Trump: Iran prosi za dogovor

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    26. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Vremenske težave

    Močan vetrolom v občini Cerkno, odkritih 64 objektov

    Na terenu v občini Cerkno je v tem trenutku približno 70 prostovoljnih gasilcev iz petih društev Gasilske zveze Cerkno.
    Anja Intihar 27. 3. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    V živo:      V živo: Izrael z novimi obsežnimi napadi na Teheran, Trump podaljšal ultimat

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    27. 3. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Evropski zmagi

    Hrvaška in Francija na trdna tla postavili južnoameriški sili

    Tretji z zadnjega mundiala so v prijateljski tekmi premagali Kolumbijce, svetovni podprvaki pa Brazilce. Prvi gol Luke Vuškovića, 57. Kyliana Mbappeja
    27. 3. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Onaplus podkast

    Dr. Sanja Rozman in Lara Jankovič: Kako slovenska vzgoja oblikuje naš sram

    V novi epizodi o tem, kako vzgoja vpliva na našo samopodobo in kako skozi psihoterapijo ter umetnost najdemo pot do avtentičnega življenja.
    Manca Čampa Pavlin 27. 3. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Dobro se skrij 2

    Precej manj zabavno nadaljevanje prinaša zgodbo, v kateri se Grace in njena mlajša sestra borita proti več družinam.
    27. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več

