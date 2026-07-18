Ko se kitajska odprtokodna umetna inteligenca izkaže za past

Kitajski voditelj Xi Jinping je preresen, da bi v javnosti pel ali plesal – od njega ne gre pričakovati Trumpovih disko gibov in mahanja z rokami. Škoda, saj bi prihranil precej časa, če bi ob odprtju Svetovne konference o umetni inteligenci (Waic), ki se je včeraj začela v Šanghaju, opustil pripravljeni govor in raje kar zapel. Natančneje, če bi s svojim bogatim baritonom zapel hipijevsko himno o tem, kako bi rad svet naučil peti v popolni harmoniji. Zmedeni delegati bi se verjetno začudeno spogledovali. A bilo bi prav razveseljivo, če bi Xi zapel: »Rad bi iz sveta ustvaril dom in ga napolnil z ljubeznijo.« Kot vodilo za razumevanje kitajskih ambicij na področju umetne inteligence bi to bilo namreč približno tako koristno kot uradni govor. Mediji Komunistične stranke so že omogočili ...