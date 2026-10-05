Ko se pojavi poslovna priložnost, šteje vsaka ura

V takšnih trenutkih lahko hiter dostop do financiranja odloči, ali bo podjetje poslovno priložnost izkoristilo.

Železo je treba kovati, dokler je vroče. To velja tudi za poslovne priložnosti, ki pogosto pridejo nepričakovano in zahtevajo hiter odziv. Podjetnik takrat potrebuje jasen odgovor in preprost postopek, ki mu omogočata, da se čim prej posveti izvedbi.

V Addiko banki so ponudbo bančnih storitev prilagodili potrebam mikro, malih in srednje velikih podjetij. V ospredje postavljajo jasne postopke, manj dokumentacije, osebni pristop in predvsem hitrost, ki jo potrjujejo tudi konkretni rezultati in izkušnje strank.

Do informativne ponudbe financiranja po spletu v nekaj minutah, do odobritve v manj kot 24 urah

Ko gre za financiranje, podjetnik potrebuje konkretne informacije, ne dolgotrajnega ugibanja. S spletnim informativnim izračunom za Enostavni podjetniški kredit lahko v nekaj trenutkih preveri možnost pridobitve financiranja do 250.000 evrov ter izbere želeni znesek in dobo odplačevanja – ne glede na to, pri kateri banki ima odprt poslovni račun.

Tudi nadaljnji postopek je hiter. Kar 86 odstotkov Enostavnih podjetniških kreditov so leta 2025 v Addiko banki odobrili v manj kot 24 urah.

»Pridobitev kredita pri Addiko banki je bila hitra, enostavna in brez zapletov. S strokovno podporo svetovalke je bil celoten postopek zaključen v zelo kratkem času,« izkušnjo opisuje Andreja Zaljetelj, direktorica podjetja ZAJČEK ANDREJA ZALJETELJ S. P.

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Limit v okviru paketa že v 60 minutah

Podjetja financiranja ne potrebujejo le za večje naložbe. Pogosto potrebujejo predvsem dodatno finančno rezervo za nemoteno poslovanje, bodisi zaradi nepričakovanih stroškov, sezonskega povečanja obsega poslovanja ali začasnega primanjkljaja likvidnih sredstev.

Prav zato lahko komitenti Addiko banke v okviru izbranih paketov bančnih storitev pridobijo tudi limit na poslovnem računu v višini do 15.000 evrov. Postopek je hiter in enostaven. Kar 84 odstotkov vlog je bilo v letu 2025 odobrenih v manj kot 60 minutah.

Pomen hitrega financiranja poudarja tudi Rok Starič, CEO in ustanovitelj podjetij ROK'S NUT BUTTER in PEANUT CAPITAL: »S podporo skrbnice in učinkovitim urejanjem financiranja lahko hitro sprejemamo poslovne odločitve in brez zamud uresničujemo pomembne investicijske projekte.«

Poslovni račun odprt prej kot v eni uri

Ko se pojavi nova poslovna priložnost, mora biti hitro zagotovljena tudi bančna podpora. V Addiko banki je zato večina poslovnih računov v digitalnem postopku odprtih prej kot v eni uri po podpisu dokumentacije.

Obstoječe in nove stranke lahko izbirajo med različnimi paketi za lažje vsakodnevno poslovanje. Ti poleg osnovnih bančnih storitev in kartičnega poslovanja vključujejo tudi podporo pri izvensodni izterjavi terjatev in pravno svetovanje.

Več o celoviti podpori podjetnikom je na voljo na www.addiko.si/podjetja.

Vir: Interni podatki Addiko Bank d.d. za leto 2025; podjetja z letnimi prihodki do 1,5 mio EUR.

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FOTO Addiko banka

FOTO Addiko banka

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