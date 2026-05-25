Ko se povežejo ikoničen okus, znana znamka in prepoznaven glas

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Fructal, La Popsi in Robert Roškar s ponosom predstavljajo nov sadni zamrznjen desert, ki bo hit letošnjega poletja: Fructal Superior x La Popsi x Roškar – legendarna Fructalova superiorna breskev.
To ni le še en sladoled na trgovskih policah; gre za prvo tovrstno sodelovanje v Sloveniji, kjer so skupno vizijo spremenili v izjemen posladek:
»V Fructalu smo želeli ustvariti nekaj posebnega. Povezava z La Popsi in Robertom je bila naravna izbira, saj vsi trije cenimo naravno kakovost in pristen okus,« so sporočili iz Fructala.
Neža Mlakar (La Popsi) dodaja: »Izziv je bil prenesti ikoničen okus legendarnega gostega breskovega soka v zamrznjeno obliko, ne da bi pri tem izgubili svežino. Rezultat je La Popsika, ki je brez umetnih dodatkov in polna sadnega deleža, točno takšna, kot smo si želeli.«
Roškarjeva breskev je na voljo po vsej Sloveniji. Seznam prodajnih mest najdete na www.lapopsi.si.
E-pošta: neza@lapopsi.com
Spletna stran: www.lapopsi.si; www.fructal.si
Sledite nam na družbenih omrežjih: @robertroskar @fructal.si @lapopsi.si
Naročnik oglasne vsebine je Fructal.