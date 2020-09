Ko stavba razume svoje okolje, je v interakciji, se uči in prilagaja

Že danes so investitorjem in uporabnikom na voljo sistemi stavbne avtomatizacije, razvoj pa gre v smeri povezanih naprav, ki bodo lahko samodejno krmilile dogajanje v zgradbi, pravi Igor Kulašić, Siemens Slovenija.

Pametna stavba je tista, ki aktivno prispeva k izkušnji in uspehu uporabnikov, upravnikov in lastnikov pa tudi projektantov, gradbenikov in širše družbe, pravi Igor Kulašić. Foto Siemens