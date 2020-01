Ko te borza ceni na sto milijard

Delnice ameriške družbe Tesla so dosegle novo rekordno vrednost, njihova tržna kapitalizacija pa preseglo 100 milijard dolarjev, kar je toliko, kot je na borzi vreden Volkswagen, pa več kot Ford in General Motors skupaj. Vse to kljub dejstvu, da je Tesla po obsegu svoje proizvodnje glede na omenjene skoraj liliputanec in mu je šele v zadnjem času uspelo ustvariti kakšen četrtletni dobiček. A očitno trg v družbi vidi velike možnosti, saj so trenutno vodilni na področju električnega pogona.Podjetje Tesla je že včeraj doseglo kapitalizacijo 100 milijard dolarjev, to vrednost je presegalo tudi v začetku današnjega trgovanja, ko ...