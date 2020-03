Ko vsak od velikih trgov izgubi tri milijone kupcev avtomobilov

V prihodnjih dneh bodo verjetno že znane pričakovano zelo slabe številke prodaje avtomobilov v prejšnjem mesecu. A že pred njihovo objavo je bilo objavljenih več analiz, ki celoletne napovedi spreminjajo radikalno v rdeče.



Še pred dvema mesecema so v analitični družbi LMC Automotive ocenjevali, da bo letos prodaja avtomobilov v svetu nekako stagnirala in se držala okoli ravni 90 milijonov. Rahle minuse v Evropi in v ZDA naj bi podprlo ponovno okrevanje na Kitajskem, ki je bila v rdečem že zadnji dve leti. Zdaj je vse obrnjeno na glavo.



Če se je prej govorilo o zaviranju ohlajanja nekaterih ekonomij in stalnih groženj s trgovinsko vojno, je pandemija novega koronavirusa globalni trg spremenila v kaos. LMC v tem trenutku ocenjuje, da bo na vsakem od velikih trgov – Kitajska, Zahodna Evropa in Severna Amerika – letos prodaja upadla za približno tri milijone, v preostalem delu Azije (brez Kitajske) za 1,7 milijona, v Južni Ameriki za 1,2 milijona, v Vzhodni Evropi za 0,6 milijona in v preostalih delih sveta za 0,9 milijona. Sedanje ocena govori, da bi bila letna svetovna prodaja 76,1 milijona avtomobilov.



Podobno ocenjujejo pri še eni analitični družbi IHS Markit – svetovna prodaja naj bi letos upadla za 12 odstotkov na 78,8 milijona enot, kar bi bilo po njihovi oceni precej več, kot je znašal osemodstotni padec v času zadnje finančne krize v letih 2008 in 2009. Evropi (štejejo Zahodno in Vzhodno skupaj) napovedujejo 14-odstotni padec, ZDA minus za vsaj 15 odstotkov, Kitajski pa za deset odstotkov. Ko smo že pri Kitajski, nekateri tamkajšnji uradniki razmišljajo, da bodo morali prodajo avtomobilov posebej spodbuditi, saj kljub vračanju v bolj normalno stanje po njih nikakor ni prav veliko zasebnega povpraševanja. Avtomobilska industrija predstavlja velik del tamkajšnje industrijske proizvodnje, nakup njenih izdelkov pa pomemben element celotnega domačega povpraševanja.



Kaj bolj optimistična od prvih dneh ni niti napoved analitične hiše Moody's, ki govori o 14-odstotnem svetovnem padcu prodaje, za zahodno Evropo pa v svetovnem pogledu napoveduje največji minus, in sicer za​ kar 21 odstotkov. Sicer njihova študija dodaja, da so evropske letne primerjave najbolj zahtevne, ker je bila lani ob koncu leta prodaja avtomobilov umetno napihnjena, ker so proizvajalci z zniževanjem cen vnaprej potiskali prodajo nekaterih starejših modelov oziroma njihovih pogonskih različic, ki so jih z začetkom letošnjih zahtevnejših emisijskih standardov na področju izpusta ogljikovega dioksida morali opustiti.