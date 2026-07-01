Vlada načrtuje brezplačni bančni račun za plačo in pokojnino

Banke se že nekaj let hvalijo z visokimi dobički, ki jih lastnikom zagotavljajo tudi z nenehnim draženjem svojih storitev in racionalizacijo svoje ponudbe. A že kmalu bi jih lahko doletele dodatne zakonske obveznosti. Koalicijska pogodba namreč predvideva zagotovitev brezplačnega paketa osnovnih bančnih storitev za vse, ki prejemajo plačo, pokojnino in druge redne dohodke, v pripravi pa je tudi zakon, ki naj bi bankam nalagal zagotavljanje dostopnosti do osnovnih bančnih storitev, kot so bankomati in poslovalnice. Banke takšnim rešitvam niso naklonjene.

Koalicijska pogodba nove vlade predvideva zagotovitev paketa osnovnih bančnih storitev za vse, ki prejemajo plačo, pokojnino in druge redne dohodke. Paket naj bi vključeval brezplačno odprtje in vodenje računa, debetno kartico in pet dvigov na bankomatih brez nadomestil.