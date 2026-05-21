Koalicijska pogodba: Gradbeni posegi na avtocestah tudi ponoči

Stranke, ki bodo sestavljale novo vlado –SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati –, so objavile koalicijsko pogodbo. Ta je spisana v 15 poglavjih na 35 straneh. Posamične rešitve so opredeljene skopo in faktografsko. Jutri bo v državnem zboru glasovanje o mandatarju. Spomnimo, kandidat Janez Janša ima podpise 48 poslancev, lahko pa računa na 50 glasov.

Infrastruktura in energetika: Preučitev rokov za uporabo premoga

Na področju infrastrukture so podpisniki koalicijske pogodbe pozornost namenili aktualnemu dogajanju na avtocestah, ko zaradi del na številnih odsekih nastajajo dolgi zastoji. »Vsi gradbeni posegi na prometnicah, ki ovirajo tekoč potek prometa, se izvajajo tudi pomoči,« so zapisali.

Omenimo, da bodo pri tem trčili ob kadrovske omejitve gradbenih izvajalcev, saj imajo ob številnih gradbiščih premalo delavcev. »Kjer je možno vozne pasove enostavno sproti širiti in ožiti, se dela ne izvajajo v času prometnih konic,« so še zapisali.

Med predlogi je tudi, da se kot pomemben kriterij izbire najugodnejših izvajalcev poleg cene določi tudi rok izvedbe. Danes sicer rok postavljajo javni naročniki. Koalicijska pogodba ob tem obljublja še nadaljnji razvoj prometne infrastrukture ter pospešitev umeščanja v prostor.

V isti resor kot prometna infrastruktura bo v novi vladi sodila tudi energetika. Pri tem se napovedujejo večje spremembe, saj koalicija napoveduje prizadevanja za odpravo kuponov CO 2 na evropski ravni ter preučitev rokov za uporabo premoga.

Trenutna letnica za izstop iz premoga je sicer 2033. Prihajajoča vlada ob tem obljublja nadaljevanje projekta Jek 2 in male modularne reaktorje, razvoj hidroenergije ter »preostalih racionalnih obnovljivih virov, kamor pa ne štejemo vetrne energije«.

Članek bomo sproti dopolnjevali.