Kohezijski denar tudi za dvojno rabo

Spremenjena kohezijska uredba, ki je začela veljati septembra, uvaja možnost sofinanciranja naložb za dvojno rabo. Evropske države, tudi Slovenija, namreč poleg obrambnih stroškov povečujejo izdatke tudi za bolnišnice, prometno infrastrukturo in nekatere druge namene, ki jih lahko štejemo pod dvojno rabo.

Z vidika kohezijskih pravil trenutno v EU ni povsem nedvoumne definicije dvojne rabe, pojasnjujejo na ministrstvu za kohezijo: »V splošnem se naložbe dvojne rabe razumejo kot tiste, ki primarno zasledujejo civilne cilje, hkrati pa omogočajo sekundarno uporabo za vojaške namene.« Zanje je v trenutni perspektivi namenjenih 72,4 milijona evrov.

Za dvojno rabo so sicer v koheziji predvidene tri vrste ukrepov. Naložbe v zdravstveno infrastrukturo za dvojno rabo, z vzpostavitvijo regijskih bolnišnic kot dela sistema zaščite, reševanja in delovanja javnih služb tako v normalnih razmerah kot v času naravnih nesreč in drugih kriznih situacij.

Predlagana je tudi vzpostavitev centrov odličnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namen teh regijskih centrov je krepitev pripravljenosti in odpornosti izobraževalnega sistema ter širše družbe na krizne dogodke ter spodbujanje inovacij in tehnološkega napredka na področju kriznega upravljanja. V normalnih, torej nekriznih razmerah bodo regijski centri delovali kot izobraževalni in raziskovalni prostor za dijake, študente, zaposlene ter širšo javnost. V kriznih razmerah pa se bodo lahko preoblikovali v podporno enoto za zagotavljanje osnovne logistike, energije, komunikacij in zdravstvene pomoči ključnim deležnikom, kot so civilna zaščita, gasilske enote, reševalne službe in vojska, so pojasnili na ministrstvu za kohezijo.

Ob tem je predvidena tudi vzpostavitev nacionalnega centra za zaščito in reševanje ob naravnih nesrečah, večjih izrednih dogodkih in drugih kriznih razmerah, ki bo namenjen usposabljanju oseb, vključenih v sile za zaščito, reševanje in pomoč.

Dvojna raba je eno od prednostnih področij v aktualnem programskem obdobju 2021–2027, poleg konkurenčnosti, dostopnih stanovanj, energetske varnosti in prehoda na trajnostne vire energije ter obrambe in varnosti.

Bolnišnica in kibernetski center

Minister za obrambo Borut Sajovic pojasnjuje, da je pojem dvojne rabe v Sloveniji znan že desetletja: »Vsak dan sta na letališčih na Brniku in v Mariboru vojaška helikopterja, ki sta namenjena podpori države na področju gorskega reševanja in sta v pomoč pri nujni medicinski pomoči, pri medbolnišničnih prevozih pacientov in nedonošenčkov. Letalo Falcon, ki je del flote Slovenske vojske ob prevozih za potrebe državnih organov, je že deset let na voljo za prevoz človeških organov za potrebe Slotransplanta. Ko so požari v naravi ali v primeru poplav, plazov ali drugih naravnih nesreč, se na prizorišča takšnih nesreč zelo hitro pošlje vojake in vojaško tehniko, da pomagajo ogroženim ljudem in njihovemu premoženju, ladji Triglav in Ankaran sodelujeta pri reševalnih in ekoloških akcijah na morju.«

Ministrstvo za obrambo je nedavno podpisalo sporazum z ministrstvom za zdravje in UKC Ljubljana za gradnjo prizidka ob Bolnišnici dr. Petra Držaja, kjer bo leta 2028 postavljen Nacionalni zdravstveni center za krizne razmere. V mirnem času bo namenjen predvsem pacientom iz civilnega okolja. Začeta je gradnja kibernetskega centra za vso državo, in sicer v bližini Ljubljane. Teh primerov dvojne rabe bi lahko naštel še več in še veliko več jih bo, je dodal Sajovic.