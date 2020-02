Kolaps proizvodnje v nemški industriji

Nemška industrijska proizvodnja je decembra upadla za toliko, kot že vse od začetka leta 2009, torej od zadnje recesije, ne. V primerjavi z novembrom se je zmanjšala za kar 3,5 odstotka, medtem ko so analitiki pričakovali le 0,2-odstotni padec, kažejo podatki nemškega državnega statističnega urada.



Na letni ravni je industrijska proizvodnja upadla za 6,8 odstotka, kar je prav tako največji padec v zadnjih več kot desetih letih. Na ministrstvu za gospodarstvo so ob teh slabih številkah dejali, da težave v nemški industriji očitno še niso mimo. Razpoloženje v industriji se je sicer nekoliko izboljšalo, so danes sporočili z Inštituta za ekonomske raziskave Ifo. Indeks pričakovanj o proizvodnji v industriji za prihodnje tri mesece kaže, da več podjetij pričakuje izboljšanje razmer. Indeks se je zvišal z negativne 5,3 na 2,3 točke.



Tudi nemški izvoz se je proti koncu leta močno ohladil. Izvoz se je v primerjavi z novembrom povečal za vsega 0,1 odstotka. Lani je bil sicer izvoz v primerjavi z letom 2018 višji za 0,8 odstotka, kar pa je daleč za številkami iz leta 2017 ali 2016, ko se je izvoz povečal za tri oziroma kar 6,2 odstotka.



Vsi ti podatki kažejo, da je nemška industrija v precejšnji krizi, kar povzroča skrbi tako industrijskim združenjem kot tudi ministru za gospodarstvo Petru Altmaierju. V bruto domačem proizvodu se je delež industrije od leta 2016 pa do danes znižal s 23 na 21,5 odstotka in ne bi bilo presenetljivo, če bi se delež še zniževal. Razlog za to tiči predvsem v izjemnem padcu avtomobilske proizvodnje, ki je v veliki meri posledica prestrukturiranja v e-mobilnost.