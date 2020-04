Kolektor, Adriaing in Grafist bodo podaljšali prvi pomol Luke Koper

Koper - Kolektor Koling Inženiring bo skupaj s partnerjema Adriang in Grafist iz Kopra za 45,6 milijona evrov gradil približno 100 metrov daljši kontejnerski pomol Luke Koper Odločitev je Luka danes objavila na spletnem portalu javnih naročil. Gre za eno najpomembnejših in več let pričakovano naložbo pristaniškega podjetja v tem srednjeročnem obdobju, ki bo omogočila bistveno povečanje pretovora kontejnerjev, namesto sedanjih (teoretičnih) približno en milijon kontejnerjev, bo Luka po dograditvi lahko pretovorila vsaj 1,5 milijona kontejnerjev. Tako bo lahko še utrdila svoj položaj največja pristanišča za pretovor kontejnerjev na Jadranu.Prvo fazo del (samo podaljšanje pomola), naj bi izpeljali do konca leta 2021. Sicer pe je bila ponudba Kolektor Kolinga z obema partnerjema (ki so tudi doslej zadnja leta največkrat gradili v Luki) že v prvem krogu najnižja. Ekorel je s partnerjem najprej ponudil, da bi gradil za 64,7 milijona evrov, CGP za 51,8 milijona, Kolektor Koling je sprva ponudil ceno 49 milijonov, kasneje so sledila še pogajanja in Luki je uspelo ceno znižati na uvodoma omenjeno 45,6 milijona evrov brez DDV.