Kolektor bo lahko samostojno izvajal največje projekte v regiji

Drugi tir med Koprom in Divačo je po obsegu in vrednosti največja posamezna gradbena pogodba v zgodovini samostojne Slovenije. »To je projekt izjemne tehnične, organizacijske in finančne zahtevnosti, ki presega klasične infrastrukturne okvire,« pravi Tine Vadnal, direktor skupine Kolektor Construction, za katero je to bil največji projekt do zdaj. S pridobljenimi referencami bo Kolektor postal edino gradbeno podjetje na Zahodnem Balkanu, ki bo lahko samostojno izvajalo največje projekte v regiji, dodaja predsednik nadzornega sveta Kolektorja Stojan Petrič.