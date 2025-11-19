Kolektor Construction končal projekt v reški luki

Skupina Kolektor Construction je končala enega največjih infrastrukturnih projektov v Luki Reka – izgradnjo novega kontejnerskega terminala Rijeka Gateway na Zagrebački obali in rekonstrukcijo skladišča Warehouse 22 s statusom zaščitene kulturne dediščine.

Slovenska gradbena skupina je bila pri projektu glavna izvajalka. Opravili so ključna gradbena dela, s katerimi je reško pristanišče pridobilo enega najsodobnejših kontejnerskih terminalov v tem delu Evrope, so sporočili iz gradbene družbe.

»Tehnično in organizacijsko zahteven projekt izgradnje novega kontejnerskega terminala in rekonstrukcije skladišča je zajemal širok spekter del – od pomorske in komunalne infrastrukture do visoke gradnje in rekonstrukcijskih posegov. Zgrajena je bila nova pristaniška infrastruktura ter uvedeni napredni sistemi upravljanja in elektrifikacije celotnega območja,« so pojasnili. Novi kontejnerski terminal se razteza na približno 110.000 kvadratnih metrih površin.

Rekonstrukcija skladišča Warehouse 22, približno 120 metrov dolgega dela skladiščnega kompleksa Metropolis iz začetka 20. stoletja, ki je zaščitena kulturna dediščina, je zajemala rekonstrukcijo kleti, pritličja in štirih nadstropij ter celovito statično sanacijo objekta. Ta bo namenjen upravljanju terminala na daljavo in spremljevalnim pristaniškim službam.

»Uspešno končan projekt takšnega obsega ima za skupino Kolektor Construction velik pomen. Z njim smo podprli razvoj pristaniške infrastrukture v Luki Reka in si zagotovili pomembno mednarodno referenco,« je povedal Andraž Mezgec, direktor operative v Kolektorju Construction.

V Reki imajo še več projektov

Skupina Kolektor Construction v okolici Reke trenutno izvaja tudi prvo fazo gradnje avtocestnega odseka – obvoznico Novi Vinodolski, vredno skoraj 78 milijonov evrov, in gradi novo stavbo Zavoda za urgentno medicino Rujevica. S tem dodatno utrjuje svoj položaj med gradbenimi podjetji v širši regiji, so še dodali.