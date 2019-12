Kolektor CPG se ne bo pritožil na izbor izvajalca za gradnjo druge cevi predora Karavanke , so sporočili iz Kolektorja.Spomnili so, da je lani Dars sprejel odločitev, da se dela oddajo Cengizu za 89,3 milijona evrov, kar je državna revizijska komisija (Dkom) razveljavila: »Če bi na prvem razpisu Dars upošteval odločitev Državne revizijske komisije in Cengiz izločil, bi drugouvrščeno podjetje Gorenjska gradbena družba in Metrostav Češka s partnerji za 104 milijone evrov že skoraj leto dni lahko izvajalo dela.« Dars je nato izdal odločitev, s katero so bile vse ponudbe opredeljene kot nedopustne, in začel nov postopek: konkurenčni dialog s pogajanji.Kolektor CPG je oddal svojo izhodiščno ceno za pogajanja 120,98 milijona evrov, kar je bilo nekaj manj kot limitirana vrednost naročnika, ki je bila v razpisni dokumentaciji ovrednotena na 121,5 milijona evrov, so sporočili iz Kolektorja. »Kolektor CPG je skupaj s svojimi partnerji na podlagi minimiziranja stroškov, ki smo jih predhodno upoštevali za rizike izvedbe del, ki so na predmetnem projektu zaradi zahtevnih geoloških razmer izredno veliki, ponovno določil minimalno ceno. Končna ponudbena cena je sedem milijonov evrov nižja od ponudbene cene iz prvega kroga, ki smo jo ponudili v odprtem postopku (109 milijonov evrov). Končna cena Kolektorja CPG, dana na pogajanjih, je tako znašala 102.000.825,83 evra brez DDV in je bila torej dobre tri milijone evrov višja od ponudbe Cengiza,« so pojasnili. Pri tem so dodali, da je Cengiz svojo ponudbo zvišal za skoraj deset milijonov evrov: »Iz tega lahko torej sklepamo, da bo turško podjetje odneslo iz Slovenije vsaj deset milijonov evrov dobička, slovenskemu proračunu pa bo pustilo zgolj drobtinice. Če bi dela izvajalo slovensko podjetje, bi pri ceni 102 milijona evrov za državni proračun to pomenilo več kot deset milijonov evrov prihodkov v obliki davkov, prispevkov ipd.«Dodajajo, da s tako nelojalno konkurenco, kot jo izvaja turško podjetje, ne morejo tekmovati: »Kalkulativni elementi turškega podjetja temeljijo na nižjih izhodiščih. Ker ima Turčija nižjo povprečno plačo od Slovenije, govorimo o tako imenovanem socialnem dampingu.«Opozarjajo še, da Cengiz s svojimi izjavami v medijih zavaja s trditvami, da bo sodeloval s slovenskimi podjetji. V njihovi ponudbi je namreč navedeno, da ne bo imel podizvajalcev, so zapisali: »Torej sta možnosti dve: ali je podal v ponudbi lažno izjavo (kar se kaznuje z izločitvijo ponudbe) ali pa laže javnosti in si s takimi populističnimi izjavami o vključevanju slovenskih podjetij išče priljubljenost, vseskozi pa drži figo v žepu, ker ve, da je v ponudbi napisal ravno nasprotno.«