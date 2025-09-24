Kolektor Mobility potencial rasti vidi v zemeljskih dronih

Medtem ko del industrije v Evropi stagnira oziroma je v težavah, denimo avtomobilska industrija, so v Kolektorju Mobility kot potencialni trg rasti prepoznali robotizirane mobilne platforme, tako imenovane zemeljske drone. Ti se uveljavljajo v vojskovanju, dolgoročno je še večji potencial v civilni rabi. Od slovenskega podjetja so v razvoj in industrializacijo prevzeli prvi projekt – stroj za razminiranje.

Vojna v Ukrajini je pokazala na spremenjen način bojevanja, kjer v veljavo prihaja velika množica poceni dronov, tako zračnih kot zemeljskih. Na obeh straneh rusko-ukrajinske fronte je dronska zavesa, ki zelo hitro uniči – bistveno dražji – tank ali oklepnik, ki zapelje med frontne črte. Temu se bo morala prilagoditi tudi obrambna industrija. »Cenovno dostopnejši droni v zraku in robotizirane daljinsko vodene platforme na zemlji, tako imenovani zemeljski droni, uničujejo draga vozila, ob minimalnem tveganju za operaterja daljinsko vodenih vozil. Zato se postavlja vprašanje, kam je smotrno investirati sredstva. Treba je preiti na novo paradigmo, kjer se bodo sredstva investirala v množične stroje, ki so znatno cenejši od tradicionalnih velikih strojev,« razmišlja Primož Bešter, direktor Kolektorja Mobility.

Pomembno je, da so stroji uporabni tudi za civilne namene, sicer smo zgrešili cilj, opozarja direktor Kolektorja Mobility Primož Bešter. FOTO: Uroš Hočevar

Tovrstne mobilne robotske platforme je mogoče opremiti z različnimi vojaškimi aplikacijami, denimo za vojaško razminiranje, kjer robotsko vozilo čisti območje z minami pred napredovanjem motoriziranih vojaških enot ali pehote, za streljanje različnih izstrelkov, za preskrbo prvih bojnih linij, oskrbo ranjencev.

Rusija v tovrstna vozila veliko vlaga, saj razvijajo ali proizvajajo več kot 40 tovrstnih platform. Rusi želijo robotizirati 30 odstotkov zemeljskih sil. Lani je bila prvič dokumentirana ruska uporaba robotov za napad z izstrelki. Tudi Ukrajina je lani napovedala množično proizvodnjo tovrstnih vozil in prav tako lani ustanovila enoto za boj z vojaškimi roboti na zemlji, v zraku in vodi. V estonskem proizvajalcu tovrstnih vozil Milrem Robotics navajajo, da Evropska unija močno zaostaja tako pri uporabi kot proizvodnji teh strojev za Rusijo, ZDA in Kitajsko. »V Evropi smo pri tem še zelo na začetku in se še nismo dobro zavedeli, da se je tega treba lotiti,« pravi Bešter, ki na tem področju vidi prostor in potrebo na trgu, kar je lahko dovolj velika niša, da tudi v Kolektorju ponudijo takšno platformo z različnimi aplikacijami: »To ne bodo zelo velike serije, še vedno je to niša, a je potencial za tehnološki napredek in je lahko dolgoročen potencial v primerjavi z alternativnim razmišljanjem, da bi v Sloveniji sestavili nekaj tankov.«

Treba je preiti na novo paradigmo, kjer se bodo sredstva investirala v množične stroje, ki so znatno cenejši od tradicionalnih velikih strojev.

»Ker je tak stroj na prvi bojni črti, je lahko pogrešljiv in ne sme biti vreden milijone evrov. Lahko pa uniči več deset milijonov evrov vreden stroj. Strategija obrambe gre v smer vojne dronov. Tehnološko nismo daleč od tega,« pravi Bešter.

»Poleg tega so večnamenske mobilne platforme, ki so modularno grajene, uporabne ne le za vojaške, ampak tudi za civilne namene, denimo v logistiki, kmetijstvu in gozdarstvu, civilni zaščiti in gasilstvu, komunali,« poudarja Primož Bešter: »Naša produktna platforma, ki jo želimo razvijati, je robotizirana zemeljska platforma, ki ima potencial za večnamensko uporabo. Ključno je, da ne bo grajena za to, da bo 20 let stala v vojašnicah, ampak da bo uporabna tudi v civilne namene. Zato se bomo s tem področjem ukvarjali dolgoročno, saj verjamem, da bo veliko povpraševanja.«

Ustanovili bodo novo podjetje

Kolektor bo za proizvodnjo in razvoj ustanovil ločeno podjetje s produktno strategijo večnamenskih zemeljskih robotiziranih mobilnih platform, napoveduje sogovornik. Od podjetja VIP2 so že prevzeli industrializacijo stroja za humanitarno razminiranje, kar je njihov prvi tovrstni produkt. To slovensko podjetje je sicer stroj za razminiranje prvič predstavilo leta 2001 in že sodelujejo pri razminiranju v več državah sveta, vojna v Ukrajini pa je povpraševanje še povečala. Stroj na štirih kolesih ima na sprednjem delu jekleno konstrukcijo z rotorjem in verigami s kladivi, ki z udarci ob tla proži in uničuje mine, tako pehotne kot protitankovske. V VIP2 so stroje že nadgradili, da jih je mogoče uporabiti tudi na samem bojišču za prehod vozil in pehote čez minska polja, torej za tako imenovano vojaško razminiranje.

30 % zemeljskih sil načrtuje robotizirati Rusija

V Kolektorju želijo v prvem koraku zadostiti zahtevam za vojaško uporabo teh aplikacij. »Danes imamo različna tovrstna vozila, od takih na kolesih do tistih z gosenicami. Mi gremo v smeri razvoja vozil med dvema in petimi tonami. Odločili smo se za razvoj in trženje, upamo, da v sodelovanju s slovensko vojsko, večnamenskih zemeljskih dronov v tem velikostnem razredu. Kot prvega bomo torej ponudili dron za humanitarno razminiranje. Prevzeli smo razvoj tega projekta in mu želimo dati podporo v industrializaciji.« Predstavili ga bodo tudi na sejmu obrambne industrije prihodnji mesec v Celju.«

»Vendar je pomembno, da so stroji uporabni tudi za civilne namene, sicer smo zgrešili cilj,« opozarja Bešter.

»Cilj tovrstnih strojev je, da so avtomatizirani, robotizirani in daljinsko vodeni, v prihodnje tudi avtonomni, ter da maksimalno zmanjšujejo izpostavljenost človeka, kar velja tako za vojaško kot civilno uporabo.« Po eni strani zaradi varnosti, po drugi pa lahko stroji tudi olajšajo delo in nadomestijo potrebo po kadrih.