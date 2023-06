Kolektor podpisal pismo o nameri za prevzem korejske družbe Mag Tech

Želimo si, da Južna Koreja v Sloveniji odpre veleposlaništvo in gospodarsko predstavništvo, je ob obisku politično-gospodarske delegacije v tej azijski državi dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Med obiskom je Slovenija tudi uradno odprla veleposlaništvo v Seulu, gospodarstveniki pa so iskali nove posle. »Kolektor je podpisal pismo o nameri o prevzemu manjšega podjetja iz panoge,« je dejal gospodarski minister Matjaž Han.

Tanja Fajon je uradno odprla veleposlaništvo v Seulu, ki sicer deluje že skoraj leto dni. Na vprašanje, ali bo tudi Koreja odprla veleposlaništvo v Ljubljani, je Tanja Fajon odgovorila, da so glede tega koraki v pozitivni smeri.

Sprejem ob odprtju veleposlaništva. Na fotografiji z desne veleposlanik Republike Slovenije v Južni Koreji Jernej Müller, častni konzul Južne Koreje v Sloveniji Stojan Petrič, ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, minister za gospodarstvo Matjaž Han in odgovorni urednik Dela Bojan Budja. FOTO: Jea Kwan Tscha

Slovenija se je v Južni Koreji predstavila na več gospodarsko-promocijskih dejavnostih, kjer je predstavila svoje poslovno-investicijsko okolje, gospodarstvo, turizem in priložnosti za tuje investitorje, so sporočili iz gospodarskega ministrstva. Med drugim so se slovenska podjetja predstavila na uvoznem sejmu Korea Import Fair Trade.

Največji izvoznik blaga iz Slovenije v Korejo je Kolektor, ki ima v tej azijski državi tovarno Kolektor Sinyung. »V Koreji smo pred več kot 20 leti kupili podjetje, katerega promet smo povečali za več kot trinajstkrat,« je dejal predsednik nadzornega sveta Kolektorja Stojan Petrič, sicer častni konzul Koreje v Sloveniji. Izrazil je veselje, da je njihovo korejsko družbo, ki je lani ustvarila 40 milijonov evrov prihodkov in ima 140 zaposlenih, obiskal Han, ki je ob tem podal priznanje slovenskemu podjetništvu na tujem. Stojan Petrič poudarja tudi pomembno vlogo in pomoč odgovornega urednika Dela Bojana Budje v okviru obiska Južne Koreje.

Matjaž Han v Južni Koreji. FOTO: Vlada RS

V ministrovi navzočnosti so v Kolektorju podpisali pismo o nameri za prevzem korejskega podjetja Mag Tech. »To manjše podjetje se ukvarja z magneti in predstavlja dopolnilni program za našo dejavnost, tako da bo povečalo naš prodajni asortiman v Koreji. Po podpisu pisma o nameri bomo opravili skrbni pregled, nato pa bomo opravili nakup, če bo pregledano podjetje v skladu z našimi pričakovanji,« je dejal Stojan Petrič.

Kako je živeti in poslovati v Južni Koreji

Jure Brus, direktor družbe Kolektor Sinyung, ki živi v Koreji skoraj 20 let in ima tam tudi družino, je o značilnostih poslovanja v Koreji povedal, da sta v poslu pomembna zaupanje in hitra odzivnost. Tedenski delovnik traja 52 ur, pri čemer se od 40. ure dalje izplačujejo nadure. Plačni sistem pa je podoben ameriškemu, in sicer je razlika med bruto in neto plačo deset odstotkov. Za Korejo so sicer značilni tudi močni sindikati, predvsem v avtomobilski industriji.

»V našem podjetju smo začeli s komutatorji, v zadnjih letih pa smo diverzificirali naš program. Podjetje je na novih projektih močno raslo in se širilo, tako da smo že zapolnili celotno zemljišče,« je še dejal Brus.

V okviru obiska v Koreji sta javna agencija Spirit in korejska partnerska gospodarsko-investicijska agencija Kotra podpisali memorandum o medsebojnem sodelovanju. Predvidoma konec avgusta bo v Ljubljani sledila poslovna konferenca, ki jo bo obiskala vhodna korejska gospodarska delegacija.

Tanja Fajon v Južni Koreji. FOTO: Vlada RS

»Koreja je eno najbolj konkurenčnih gospodarstev in je 10. največja gospodarska sila na svetu. Za Slovenijo je takoj za Kitajsko in Singapurjem tretja najpomembnejša azijska gospodarska partnerica. Kot majhno izvozno usmerjeno gospodarstvo si moramo prizadevati za razpršitev izvoza zunaj EU, torej na trge, kjer lahko izkoristimo svoje konkurenčne prednosti. In s tem namenom si tudi na državni ravni prizadevamo odpirati vrata slovenskim podjetjem na tuje trge,« je pomen te države opisal Han.

Ta mesec sta sporazum o sodelovanju podpisali tudi občina Koper in korejska občina Pusan. To mesto kandidira za organizacijo svetovne razstave Expo 2030.

Ob obisku slovenske delegacije v mestu Gumi, kjer je Kolektor Sinyung, je župan tega korejskega mesta Kim Janghoh izrazil željo po povezovanju z enim od slovenskih mest. »Predlagali bomo, da se poveže z mestom Idrija, saj sta obe mesti gospodarsko zelo močni,« je rekel Stojan Petrič: »Minister Han je vzpostavil prijateljski odnos z županom Gumija. Videlo se je, da obstajata odnos med dvema državama ter vzajemno spoštovanje zaradi naših dejanj.«