Koliko bi se lahko povečala svetovna inflacija?

Z malo sreče vojna z Iranom ne bo povzročila recesije. A skok cen energije bo zvišal življenjske stroške.

Inflacijski val, ki je konec leta 2022 presegel deset odstotkov – zaradi zastojev v dobavnih verigah po pandemiji covida-19, pretirano radodarnih finančnih spodbud in energetskega šoka ob obsežni ruski invaziji na Ukrajino – se je v razvitem svetu nato umiril. Na začetku letošnjega leta se je inflacija gibala blizu dveh odstotkov. Centralni bankirji so že mislili, da so inflacijsko zver premagali. A ravno ko so se obrnili stran, se je zver prebudila. Vojna ZDA in Izraela proti Iranu je spet povzročila motnje na energetskih trgih. Čeprav si Donald Trump prizadeva trge pomiriti z napovedmi, da se bodo spopadi kmalu končali, je pretovor nafte skozi Hormuško ožino še vedno za domnevnih 97 odstotkov nižji od običajnih ravni. Islamska republika, ki v vojni zaostaja, je na napade odgovorila z ...