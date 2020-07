FOTO:Koliko bo vreden evro po krizi zaradi koronavirusa?

Koliko bo vreden evro po krizi zaradi koronavirusa?

Centralna banka z ukrepi spodbuja, naj nekaj naredimo s prihranki na bankah, mi pa jih imamo še vedno tam.

Po veliki količini denarja, ki so ga centralne banke poslale v obtok za reševanje posledic krize zaradi koronavirusa, je za prihodnjih pet do deset let najpomembnejše vprašanje vrednosti denarja, meni Primož Cencelj. FOTO: Jože Suhadolnik