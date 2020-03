Koliko davka bi morale plačati nepridobitne organizacije?

V Sloveniji mrgoli zavodov, ustanov, društev in podobnih organizacij, ki so deklarirane kot nepridobitne organizacije. Kot take seveda niso zavezanci za plačilo davka od dohodka pravnih oseb in praviloma tudi ne plačujejo davka na dodano vrednost. Toda pri pregledu njihove dejanske aktivnosti smo ugotovili, da jih cela vrsta opravlja dejavnost s ciljem ustvarjanja dohodka svojim zaposlenim in poslovnim partnerjem. In tudi njihove registrirane ali opisane dejavnosti imajo vse značilnosti pridobitnih dejavnosti.Seveda lahko vse te ustanove opravljajo tudi pridobitno dejavnost, toda potem morajo prihodke od teh dejavnosti ustrezno zavesti v ...