Že nekaj časa načrtujete prenovo kopalnice, a ste jo prestavili na prihodnjo jesen? Denarja, ki ga že imate na bančnem računu do takrat ne boste potrebovali. Podobno je lahko z denarjem, prihranjenim za nakup novega avtomobila ali drug večji nakup. Načrt je jasen, sredstva so zbrana, do njihove porabe pa je še leto dni. Kaj lahko v tem času naredite z njimi?

Pri 20.000 evrih prihrankov pomeni 3,3-odstotna letna obrestna mera okvirno 660 evrov obresti v enem letu. Takšno obrestno mero za 12-mesečni depozit trenutno v posebni ponudbi omogoča banka Intesa Sanpaolo Bank.* Znesek obresti je dovolj oprijemljiv, da je vredno preveriti, ali se vezava ujema z vašimi načrti. Ob tem pa izpostavljamo, da gre za informativni izračun pred morebitno obdavčitvijo in brez upoštevanja stroškov bančnega paketa.

Kdaj boste potrebovali svoje prihranke?

Denar za prenovo, ki jo načrtujete čez leto dni, lahko vmes vežete v depozit. FOTO: Depositphotos

Slovenci veljamo za varčen narod, pri ravnanju z denarjem pa smo pogosto previdni. Radi imamo oprijemljive cilje in rešitve, ki jih razumemo. Pri odločanju o prihrankih zato veliko šteje tudi to, da vemo, kaj lahko pričakujemo in kdaj bo denar spet na voljo. Pred izbiro oblike varčevanja se je dobro vprašati, kdaj bomo ta denar potrebovali? Znesek za vsakodnevne obveznosti mora biti dostopen, prav tako rezerva za nepričakovano popravilo avtomobila ali nujen izdatek v vašem gospodinjstvu. Pri denarju, ki ga določeno obdobje ne potrebujemo, pa se odpre možnost vezave.

Depozit je zato lahko primeren za nekoga, ki že ima prihranke za prihodnji nakup, pa tudi za varčevalca, ki želi del denarja v določenem obdobju oplemenititi po vnaprej znanih pogojih, na varen in preprost način.

Kaj je depozit in zakaj velja za varno varčevanje? Depozit oziroma vezana vloga je ena najpreprostejših oblik varčevanja. Banki za dogovorjeno obdobje zaupate določen znesek, v zameno pa prejmete obresti. Pri depozitu s fiksno obrestno mero se ta med vezavo ne spreminja, zato lahko že ob sklenitvi preverite, koliko obresti vam bo prinesel. Takšna predvidljivost je uporabna pri načrtovanju. Če denimo veste, da boste prihranke potrebovali čez leto dni, lahko temu prilagodite trajanje vezave. Upoštevati morate, da sredstva medtem niso prosto dostopna kot denar na transakcijskem računu, zato naj bo odločitev o znesku premišljena. K varnosti prispeva tudi sistem jamstva za vloge. Ta praviloma krije do 100.000 evrov na posameznega vlagatelja pri posamezni banki. Pri tem se seštevajo vse njegove upravičene vloge pri tej banki, skupaj s pripadajočimi obrestmi. Omejitev torej velja za skupni znesek, ne za vsak račun ali depozit posebej.

Posebna ponudba za nove in obstoječe stranke

Pred vezavo prihrankov premislite, kdaj boste denar potrebovali. FOTO: Depositphotos

Intesa Sanpaolo Bank ponuja 12-mesečni depozit s fiksno 3,3-odstotno letno obrestno mero* za en depozit v znesku od 300 do 100.000 evrov. Posebna ponudba za sklenitev depozita velja do 31. januarja 2027 oziroma do preklica.

Nove stranke lahko posebno ponudbo izkoristijo ob odprtju transakcijskega računa, sklenitvi paketa Digital, Start ali Plus* in prenosu rednega mesečnega dohodka, torej plače ali pokojnine. Na voljo je tudi obstoječim strankam z ustreznim paketom in prenesenim rednim mesečnim dohodkom, za vezavo novonakazanih sredstev iz druge banke.*

Za nove stranke je ob izpolnjevanju pogojev uporaba izbranega paketa prvih šest mesecev brezplačna.** Akcijska ponudba za pakete velja do 31. decembra 2026 oziroma pri paketu Digital do tega datuma ali preklica. Po brezplačnem obdobju uporabe se začne paket zaračunavati skladno z veljavnimi pogoji.

Opombe:

* Posebna ponudba za sklenitev depozita velja od 8. 10. 2026 do 31. 1. 2027 oz. do preklica, za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in sklenejo paket Digital, Start ali Plus ter prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Kot nova stranka šteje fizična oseba, ki na dan 7. 10. 2026 pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. ni imela odprtega transakcijskega računa. Posebna ponudba velja tudi za obstoječe stranke s sklenjenim paketom Digital, Start ali Plus in prenesenim rednim mesečnim dohodkom (plača ali pokojnina) za vezavo novo nakazanih sredstev. Za novo nakazana sredstva štejejo vsa sredstva, prenakazana po 8. 10. 2026 z druge banke na transakcijski račun, odprt pri Banki Intesa Sanpaolo. Za novo nakazana sredstva se ne štejejo sredstva, ki so bila na dan 7. 10. 2026 že na transakcijskem računu pri Banki Intesa Sanpaolo in so bila pozneje dvignjena, prenesena ali kako drugače odvedena, ter nato ponovno nakazana na transakcijski račun uporabnika pri Banki Intesa Sanpaolo, saj takšna nakazila ne predstavljajo novo nakazanih sredstev iz zunanjega vira. Banka si pridržuje pravico, da v takšnih posameznih primerih presodi, katera nakazila izpolnjujejo kriterije za novo nakazana sredstva, ter izključi nakazila, za katera oceni, da ne predstavljajo novo nakazanih sredstev.

Posebna ponudba velja za sklenitev enega depozita v znesku od minimalno 300,00 EUR do maksimalno 100.000,00 EUR. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se obrestna mera za depozit zniža.

** Akcijska ponudba za paketa Start in Plus velja do 31. 12. 2026, in sicer za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Nova stranka je fizična oseba, ki v zadnjih 6 mesecih ni imela odprtega transakcijskega računa pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.. Akcijska cena velja ob izpolnjevanju pogojev. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se nadomestilo za uporabo paketa začne zaračunavati po redni ceni, skladno s tarifo Banke Intesa Sanpaolo d.d.

Po preteku obdobja ugodnosti se izbrani paket zaračuna po redni ceni, in sicer paket Start 6,50 EUR ter paket Plus 15,00 EUR na mesec, oziroma skladno z vsakokrat veljavno Tarifo Banke. V primeru spremembe Tarife Banke je lahko cena paketa drugačna.

Akcijska ponudba za paket Digital velja do 31. 12. 2026 oziroma do preklica, le za nove stranke, ki preko mobilne aplikacije odprejo osebni transakcijski račun, postanejo uporabnik spletne ter mobilne banke. Stranka mora imeti ves čas trajanja pogodbe za paket Digital odprt osebni transakcijski račun pri Banki Intesa Sanpaolo ter poslovati s spletno in mobilno banko Intese Sanpaolo Bank. Prejemanje dohodka na transakcijski račun odprt pri Banki ni pogoj za pridobitev in ohranitev akcijske ponudbe. Nova stranka je fizična oseba, ki v zadnjih 6 mesecih ni imela odprtega transakcijskega računa pri Banki Intesa Sanpaolo. Po preteku 6 mesečnega brezplačnega obdobja se paket Digital zaračuna po akcijski ceni 0,99 EUR/mesec do 31. 12. 2027. Banka lahko enostransko, do preklica, podaljša obdobje zagotavljanja akcijske cene. Po prenehanju trajanja akcijske cene se nadomestilo za paket Digital zaračunava po redni ceni 2,99 EUR na mesec oziroma v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo banke. V primeru spremembe Tarife banke je cena paketa lahko drugačna.

Paket Digital je mogoče skleniti izključno prek mobilne aplikacije. Preverite pogoje za sklenitev paketa Digital prek mobilne aplikacije.

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