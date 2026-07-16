Kdo še finančno podpira Ukrajino in koliko pomoči ji je posredovala Slovenija

Skupna pomoč Ukrajini je do konca aprila dosegla 358 milijard evrov, kažejo zbrani podatki inštituta Kiel. Ta znesek zajema 173 milijard evrov vojaške pomoči, finančna pomoč je znašala 160 milijard evrov, za približno 26 milijard evrov pa je Ukrajina prejela humanitarne pomoči. Še približno 190 milijard evrov pomoči je Ukrajini odobrene oziroma obljubljene, a še ni bila posredovana.

Največ, okoli 115 milijard evrov, je Ukrajina prejela od ZDA, pri čemer je bilo za 65 milijard evrov vojaške pomoči in 47 milijard evrov finančne pomoči. Toda ZDA od januarja lani Ukrajino ne podpirajo več, kažejo podatki inštituta. ZDA sicer še dobavljajo orožje in pomoč iz nekaterih programov, ki jih je odobrila prejšnja ameriška administracija. Prav tako ZDA dostavljajo vojaško pomoč v orožju, ki pa jo plačajo druge članice Nata, predvsem evropske in Kanada. ZDA so sicer lani dvakrat celo zamrznile dostavo pomoči Ukrajini.

Skupna pomoč EU in njenih članic znaša 181 milijard evrov, ocenjuje inštitut. EU je iz Bruslja Ukrajini namenila 84 milijard evrov pomoči, pri čemer je 81 milijard evrov znašala finančna pomoč. Države članice pa so Ukrajini skupaj posredovale 97 milijard evrov pomoči. Največja pomočnica med članicami je Nemčija, ki je Ukrajini do konca aprila posredovala 30 milijard evrov pomoči, od tega je bilo za 24 milijard evrov vojaške opreme. Več kot deset milijard evrov je Ukrajina prejela še od Danske, Nizozemske in Švedske.