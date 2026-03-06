Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.

V zadnjih letih se zanimanje slovenskih vlagateljev za nepremičnine v tujini širi tudi na Bližnji vzhod. Med destinacijami, ki pritegnejo investitorje, je vse pogosteje Dubaj, kjer ima nepremičnino menda že več sto Slovencev. »Uradnih podatkov za tako majhne države, kot je Slovenija, praviloma ni. Po mojih informacijah in stikih na trgu bi ocenil, da ima nepremičnino v Dubaju približno od sto do 200 Slovencev, skupaj pa verjetno med 150 in 300 stanovanj ali apartmajev,« pravi Zoran Đukić, direktor družbe Stoja nepremičnine, sicer pa tudi dober poznavalec nepremičninskega trga v Dubaju. Za primerjavo; Jutarnji list je poročal, da ima Dubaju nepremičnino okoli 500 Hrvatov. Po njegovih besedah večina teh nakupov ni povezanih z osebnim bivanjem, temveč z investiranjem. »Največ gre za manjša ...