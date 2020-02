Koliko so vredni ostanki Adrie Airways?

Stečaj Adrie Airways je zelo obsežen in zahteven tako zaradi letalske panoge, v kateri je delovalo podjetje, kot tudi zaradi visokega števila prijavljenih terjatev iz Slovenije in tujine, je v otvoritvenem poročilu zapisal stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik.Sredstva Adrie Airways znašajo 6,2 milijona evrov in predstavljajo stečajno maso. V stečajno maso je zajeta poslovna celota Adria Airways, gre za dovoljenja za opravljanje letalskih prevozov, predvsem spričevalo letalskega prevoznika, ki jih je za 45.000 evrov že kupila družba Air Adriatic Izeta Rastoderja. Kupnina je poravnava. Stečajni upravitelj bo v ...