Pazite, s katero kartico dvigujete. Koliko stane dvig gotovine na Petrolu?

Na Petrolovih blagajnah na bencinskih servisih je po novem mogoče ob nakupu dvigniti še denar, a storitev ni dostopna komitentom druge največje banke v Sloveniji. Čeprav Petrol provizije za dvig ne zaračunava, vam jo lahko vaša banka. V Banki Slovenije pogosto opozarjajo na slabšo dostopnost do bankomatov. Od leta 2011 se je njihovo število v Sloveniji zmanjšalo za slabih 30 odstotkov, število bančnih poslovalnic se je celo prepolovilo. Zakonskega urejanja tega področja, tudi dostopa do gotovine, se je lotila že prejšnja vlada, aktualna vlada oziroma ministrstvo za finance, pa je julija letos dalo v javno obravnavo predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev, ki so ga nadgradili denimo še z v koalicijski pogodbi zapisano zavezo o brezplačnem paketu plačilnih storitev (javna ...