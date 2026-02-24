Koliko v resnici plačate za bančni račun in posojilo

Analiza Banke Slovenije je pokazala, da je bilo treba lani za košarico plačilnih storitev, ki odraža plačilne navade tipičnega bančnega komitenta, na leto povprečno nameniti 74,12 evra, kar je nekoliko več kot leto prej. Ob tem pa še vedno ostaja velik razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo, saj ta znaša dobrih 47 evrov.

Ko so v centralni banki primerjali oglaševane efektivne obrestne mere (EOM) po posameznih bankah in hranilnicah, so ugotovili, da so bile te lani nekoliko nižje kot leta 2024. »Povprečna oglaševana efektivna obrestna mera v primeru potrošniškega posojila namreč znaša 6,91 odstotka, v primeru stanovanjskega posojila pa 3,38 odstotka. Pri tem pa ostajajo razmeroma velike razlike med ponudbami bank,« so zapisali. Razlika med najvišjo in najnižjo EOM v primeru povprečnega potrošniškega posojila namreč znaša 3,60 odstotne točke, v primeru stanovanjskega posojila pa 0,72 odstotne točke.

Bančne storitve od 50 evrov do 97 evrov

Za tipičnega bančnega komitenta je povprečni letni strošek oblikovane košarice storitev pri posamezni banki (za najcenejše pakete, ki so namenjeni večini komitentov), lani na letni ravni znašal 74,12 evra. V tokratno primerjavo so v Banki Slovenije vključili pakete, ki so na voljo novim in obstoječim bančnim komitentom. Ob takšni metodologiji bi povprečni znesek za leto 2024 znašal 70,18 evra na leto, lani pa je znašal skoraj štiri evre več.

Kje so bila posojila najdražja in kje najcenejša

Bančni analitiki so tudi ugotovili, da razlika v efektivni obrestni meri (EOM) za potrošniška posojila znaša 3,60 odstotne točk oziroma 0,72 za stanovanjska posojila. Za celovitejši pregled ponudbe bančnih storitev za prebivalce so v Banki Slovenije izdelali tudi primerjavo stroškov financiranja za prebivalstvo. Za primerjavo so vzeli EOM kot najbolj celovit kazalec stroškov financiranja, ki vključuje tako obresti izposojenega denarja kot strošek kreditne storitve.

Pri izračunih so uporabili povprečne zneske posojil za leto 2025 (16.000 evrov za potrošniške in 103.000 evrov za stanovanjske kredite) ter ročnost štirih let za potrošniške in 17 let za stanovanjske kredite. Pri obeh vrstah posojil so izbrali nespremenljivo obrestno mero, saj je bilo lani z nespremenljivo obrestno mero sklenjenih več kot 99 odstotkov na novo odobrenih potrošniških kreditov ter več kot 89 odstotkov stanovanjskih posojil.

»Kjer je bilo mogoče, smo predpostavili, da gre za obstoječega komitenta banke oziroma hranilnice. Pri stanovanjskih kreditih je bila kot oblika zavarovanja upoštevana hipoteka. Pri potrošniškem kreditu povprečna izračunana EOM znaša 6,91 odstotka, razlika med ponudbo najcenejše in najdražje banke pa je med 5,61 odstotka in 9,21 odstotka, kar v stroških financiranja v času odplačila posojila znaša približno 1.090 evrov, « ugotavljajo v analizi. Pri stanovanjskem posojilu pa je povprečna EOM 3,38 odstotka, razlika med najcenejšo in najdražjo ponudbo pa je med 2,95 odstotka in 3,67 odstotka, kar v stroških financiranja v času odplačila kredita znaša skoraj 7.000 evrov.