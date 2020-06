Komisar Hogan bi se preselil v Ženevo, na sedež WTO

Napoved Roberta Azeveda, generalnega sekretarja Svetovne trgovinske organizacije, da bo predčasno zapustil svoj položaj, je seveda odprla tekmo za njegovega naslednika.Eden prvih, ki je na mizo položil vsaj del svojih kart, je evropski komisar za trgovino Phil Hogan. Prejšnjo nedeljo je njegov tiskovni predstavnik potrdil, da »raziskuje možnosti«, ali bi se potegoval za nominacijo Evropske unije.Države EU so članice WTO vsaka posamezno, vendar svoje odločitve v njej usklajujejo in potem tudi uresničujejo soglasno.Članice WTO lahko predlagajo svoje kandidate za vodenje organizacije od 8. junija do 8. julija, zato je zelo verjetno, ...