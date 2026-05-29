Komisija ni potrdila kršitve integritete Andreja Vizjaka

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je ustavila postopek preiskave, ki ga je vodila proti nekdanjemu ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa Promocija v program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2022–2023. V postopku Komisija na podlagi pridobljenih dokazov in pričanj ni potrdila, da bi takratni minister s svojimi ravnanji kršil integriteto, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Vlada Janeza Janše je na eni izmed svojih zadnjih sej pred volitvami junija 2022 spremenila program porabe sredstev iz podnebnega sklada in tako nekdanjemu in prihodnjemu delodajalcu Andreja Vizjaka, družbi HESS, zagotovila dodaten milijon in pol evrov. Spremembo je predlagalo okoljsko ministrstvo pod vodstvom ministra Vizjaka.

Postopek je Komisija uvedla zaradi očitkov, da je Andrej Vizjak kljub formalni izločitvi iz zadeve zaradi preteklih poslovnih povezav oziroma okoliščin nasprotja interesov aktivno sodeloval in tudi vplival na umestitev ukrepa Promocija v program Sklada za podnebne spremembe. S tem ukrepom bi se dodatna sredstva namenila družbi HESS, s katero je bil nekdanji minister poslovno povezan.

Vendar pa očitkov o kršitvi Komisija na podlagi pridobljene dokumentacije in vsebine izvedenih razgovorov z desetimi vabljenimi osebami ni ugotovila. Nobena od prič namreč ni potrdila, da bi takratni minister nanjo izvajal vplive v povezavi s tem projektom.

»Pri dokazovanju nedopustnih, neetičnih in nezakonitih vplivov je bistveno, da posamezniki te vplive zaznajo, jih prijavijo in v postopkih pred organi tudi potrdijo. Komisija namreč ugotovitve izdaja na podlagi dokazov in verodostojnih izpovedi prič,« so sporočili iz Komisije.

V Promociji je verjetno nastala tudi maketa zadnje hidroelektarne na spodnji Savi. FOTO: Blaž Samec

V konkretnem primeru Komisija tako ni potrdila, da bi Vizjak kršil integriteto in je postopek ustavila. O tem ga je tudi obvestila, po pravnomočnosti ugotovitev pa o tem seznanja tudi javnost, ki je bila o postopku že seznanjena.

Mediji so junija 2022 poročali, da je vlada 1,5 milijona evrov namenila za projekt Hidroelektrarne Mokrice. Iz vladnega odloka o porabi denarja je namreč razvidno, da bo HESS v zameno za 1,5 milijona evrov ustanovila »središče za promocijo, ozaveščanje, izobraževanje in prenos znanja o pomenu vzajemnega energetskega in okoljskega razvoja«. Učinki promocije tega središča oziroma centra pa naj bi bili »izkazani v pospešitvi investicij v obnovljive vire energije in pripadajočo infrastrukturo«.

Projekt Hidroelektrarne Mokrice, zadnje v verigi elektrarn na spodnji Savi, se sicer ne premakne že več kot desetletje. Zato je tudi med prednostnimi nalogami sedanje Janševe vlade.