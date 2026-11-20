Slovenija bo počrpala še zadnjo tranšo iz Načrta za okrevanje in odpornost, s čimer bo zabeležila 100-odstotni priliv vseh razpoložljivih sredstev.

Evropska komisija je namreč podala predhodno pozitivno oceno sedmega slovenskega zahtevka za plačilo sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, so sporočili iz Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost.

Tako kot v primeru dosedanjih zahtevkov za plačilo je Evropska komisija tudi tokrat ocenila, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila še 60 mejnikov in ciljev sedmega in s tem zadnjega zahtevka za plačilo. To pomeni, da lahko država ponovno pričakuje maksimalno možno izplačilo iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Slovenija je s sedmim zahtevkom za plačilo zaključila izvajanje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost. V dobrih petih letih izvajanja načrta je država uresničila 182 mejnikov in ciljev. Izvedla je vseh 36 načrtovanih reformnih in 49 naložbenih ukrepov. Z evropskimi sredstvi, namenjenimi okrevanju in krepitvi odpornosti po pandemiji covida-19, je podprla več kot 1300 projektov. Ti med drugim podpirajo trajnostni razvoj, digitalno preobrazbo, gospodarstvo, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko, so pe sporočili.

Komisija bo predhodno oceno sedmega zahtevka poslala Ekonomsko-finančnemu odboru EU, ki bo podal svoje mnenje. Potem bo podala končno oceno in izdala sklep, s katerim bo uradno odobrila izplačilo devetega obroka nepovratnih sredstev v višini 268,67 milijona evrov in četrtega obroka posojil v višini 3,1 milijona evrov.

Skupaj bo Slovenija iz NOO koristila 2,08 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev in 469 milijonov evrov posojil.