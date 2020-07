Kompromis voditeljev EU je okrepil tudi evro

Po maratonskem sestankovanju so voditelji Evropske unije v noči s ponedeljka na torek minuli teden sklenili dogovor o tako imenovanem skladu za pomoč v času krize zaradi koronavirusa ter o proračunu EU za obdobje 2021–2027.Za pomoč državam za izhod iz pandemije bo namenjenih 750 milijard evrov, od tega bo 390 milijard nepovratnih sredstev, kar je precej manj od prvotne pobude nemško-francoske osi v vrednosti 500 milijard evrov, in 360 milijard evrov posojil (namesto prvotnih 250 milijard evrov).Najpomembnejši del ukrepov je Resilience and Recovery Facility (RRF), ki bo »težek« 312,5 milijarde evrov, kar zadeva nepovratna ...