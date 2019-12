Komu bo država dala poroštvo za stanovanjsko posojilo?

Ljubljana – Država namerava mladim in mladim družinam ter prekarcem in zaposlenim za določen čas s poroštvi za stanovanjska posojila pomagati pri reševanju njihovega stanovanjskega posojila. Na ministrstvu za finance upajo, da bodo ti lažje prišli do kredita, da bodo ta cenejša in da bo Banka Slovenije še enkrat razmislila o glede njihove zaostritve kreditnih pogojev.



Na ministrstvu za finance so pripravili koncept zakona, ki bo urejal poroštvo države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Temu namenja pol milijarde evrov, kvota za prihodnje leto je že določena v zakonu o izvrševanju proračunov, in sicer 200 milijonov evrov.



Državno poroštvo bo namenjeno slovenskim državljanom, ki želijo in zmorejo kupiti stanovanjsko nepremičnino. Upravičenci so mladi do 35. leta starosti, mlade družine, kjer najmanj en otrok še ni šoloobvezen ter prekarci in zaposleni za določen čas, mlajši od 40 let, je pojasnil državni sekretar na finančnem ministrstvu Alojz Stana.



Poroštvo bo dajala SID banka. Država bo jamčila 100-odstotno za stanovanjske kredite do višine glavnice 150.000 evrov z ročnostjo največ 30 let. Zakon bo zahteval tudi najmanj 20-odstotno udeležbo kreditojemalca. Ta si bo banko lahko izbral sam. »Zaradi prvovrstnega zavarovanja pričakujemo, da bo cena kredita nižja,« je ocenil Stana.



Po njegovih besedah bo ukrep omogočal, da bo država namesto kreditojemalca plačala največ šest zapadlih obrokov. Če bo kreditojemalec to obveznost do države kasneje odplačal, bo to možnost lahko koristil večkrat.

Če bo kreditojemalec zamujal s poplačilom obveznosti in bo banka unovčila državno poroštvo, se bo država poplačala s prodajo nepremičnine. Poroštvo bo namreč zavarovano s hipoteko. Predkupno pravico bo imel stanovanjski sklad. Rešitve, kaj kreditojemalca, ki ni poplačal obveznosti, spremeniti v najemnika, naj bi iskali v stanovanjskem zakonu. A te osebe ne bodo nujno ostale v izbrani nepremičnini za stroškovno najemnino.