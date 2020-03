Komu koronavirus pospešuje prodajo

Ljubljana – Medtem ko se številna podjetja zaradi širjenja novega koronavirusa srečujejo z manjšim povpraševanjem ali odpovedmi poslov in motnjo delovnih procesov, nekatera s tem nimajo težav oziroma jim naročila celo rastejo. Med temi so večinoma proizvajalci in posredniki pri prodaji izdelkov, po katerih kupci zaradi širjenja bolezni najbolj povprašujejo. Med bolj iskane izdelke gotovo sodijo razkužila in zaščitne maske, ki jih je marsikje zmanjkalo. Tako povečano povpraševanje po njihovih izdelkih opažajo v družbi Kimi, ki je ponudnik izdelkov za vzdrževanje higiene, torej tudi razkužila. V družbi ...