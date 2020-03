FOTO:Komunikacija v času karantene

Ob glasovnih klicih več tudi komercialnih spletnih storitev

Število uporabnikov slacka narašča

REUTERS Število uporabnikov slacka, microsoft teamsa in drugih spletnih komunikacijskih orodij, ki omogočajo sodelovanje med zaposlenimi, vztrajno narašča. FOTO: Reuters

Facebook messenger za pogovore med zaposlenimi

Podjetja pri delu uporabljajo orodji microsoft teams in slack. Ponudniki storitev pravijo, da se je njihova uporaba povečala, kljub temu pa še naprej nemoteno delujejo.O povečanem prometu na komunikacijskih omrežjih smo v preteklem tednu že poročali. Podjetja zaradi sprememb dela s svojimi zaposlenimi komunicirajo z različnimi orodji; izrazito so se povečali glasovni klici, v uporabi je še vedno spletna pošta, povečala pa se je tudi uporaba drugih orodij, kot sta Microsoftov teams in slack. Tudi eden od pogovorov za ta prispevek je bil opravljen kar po facebookovem whatsappu.Da se je v Sloveniji povečala uporaba spletnih orodij za komuniciranje, potrjuje direktorica Microsofta Slovenija Barbara Domicelj. Pri podjetju poudarjajo, da je bila nedavna konica spletnega komuniciranja na Kitajskem zanje preizkus zmožnosti zagotavljanja neprekinjenega delovanja spletnih storitev. Od 31. januarja se jim je namreč število sestankov, klicev in konferenc znotraj storitve teams povečalo za do 500 odstotkov. Ob izbruhu koronavirusa na Kitajskem se je za 200 odstotkov povečala tudi uporaba storitve teams na mobilnih napravah.Kljub veliki rasti v Microsoftu zagotavljajo, da so storitve delovale tekoče in bodo tudi v prihodnje. Microsoft je že prej ponujal storitev skype, ki je splošno znano orodje za opravljanje videoklicev. Microsoft teams je nekakšna razširitev skypa, ki omogoča pogovore, sestanke ter avdio- in videoklice. Storitev trenutno uporabljajo tudi slovenska podjetja, med drugim Novartisov Lek in agencija Pristop.Tudi Microsoft je v trenutnih razmerah omogočil razširitve za brezplačne različice svojih storitev. Za takšno potezo se je odločilo precej podjetij, ki ponujajo digitalne rešitve, in tudi ponudniki komunikacijskih omrežij, ki so uporabnikom nadgradili pakete.Orodja za sodelovanje po spletu niso novost za veliko večino podjetij, ki so že tako zelo digitalizirana in imajo digitalno kompetentne zaposlene. Med takšnimi orodji je zadnja leta najbolj viden slack. Gre za komunikacijsko in kolaboracijsko orodje, ki temelji na storitvah v oblaku. Pogosto ga omenjajo kot nadomestek spletne pošte, številni pionirji spleta in zgodnji uporabniki spletnih komunikacijskih orodij pa lahko v slacku vidijo podobnost z eno prvih spletnih klepetalnic »IRC«.Storitev ponuja posamične kanale, ki so ločeni po tematikah. Tako se posamezniki, ki sodelujejo pri različnih projektih, združijo v skupine, glavni cilj orodja pa je povečanje produktivnosti in poenostavitev komunikacije med sodelavci. Slack uporablja večina slovenskih tehnoloških podjetij, s tem da za konferenčne klice in sestanke uporabljajo druge storitve.Število uporabnikov slacka tudi na globalni ravni vztrajno narašča, vendar pa rezultati poslovanja, o katerih so poročali pred dobrim tednom dni, niso navdušili investitorjev, kar je vplivalo na 20-odstotni padec cene delnic. Slack je glavni konkurent Microsoftovemu teamsu, povečan obseg dela od doma pa je rivalstvo še poglobil.Med podjetji, ki se jim je v zadnjih 14 dneh zelo povečalo število uporabnikov, je tudi ponudnik videokonferenc Zoom. Tega uporablja večina slovenskih izobraževalnih ustanov, za seminarje in izobraževanja ga vsak dan uporabljajo tudi slovenska podjetja.Med storitvami, ki jih podjetja uporabljajo za lažjo organizacijo dela, sta še Googlov hangouts in trello. Manjše število podjetij za formalne zadeve uporablja facebook messenger in viber, ki ju zaposleni sicer večinoma uporabljajo za medsebojne neformalne pogovore. Facebook ponuja tudi orodje workplace, ki pa na trgu ni doživelo pozitivnega odziva, nekateri pa komunicirajo kar v zaprtih skupinah na facebooku.–––Avtor je zaposlen v Delovnici.