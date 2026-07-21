Končanje drugega tira znižalo prihodke cementarne Alpacem

Alpacem Cement je lani ustvaril 132,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov manj kot predlani. Čisti dobiček je bil višji za osem odstotkov, znašal je 26,7 milijona evrov. Družba, ki se pripravlja na največjo okoljsko investicijo, bo za dividende namenila 30 milijonov evrov.

Prihodki so bili nižji predvsem zaradi zmanjšanega povpraševanja po cementu ob zaključevanju projekta drugega železniškega tira Divača–Koper, so sporočili iz proizvajalca cementa. Ta je sicer približno 62 odstotkov prihodkov ustvaril na domačem trgu, ostalo pa z izvozom.

»Stabilno poslovanje olajša priprave na največjo okoljsko investicijo v zgodovini podjetja, ki bo pomembno pripomogla k nadaljnjemu zmanjševanju emisij ter dodatno znižala celokupni okoljski vpliv cementarne,« so v sporočilu za javnost zapisali v podjetju. S 30 milijonov evrov vredno naložbo naj bi družba dosegla skladnost z najstrožjimi zakonodajnimi okoljskimi standardi na področju cementne industrije v Evropi, so dodali.

Gradbeno dovoljenje že imajo, čakajo pa še na okoljevarstveno. Postopek njegove pridobitve poteka od lani jeseni.

»Leto 2025 je zaznamovalo zahtevno mednarodno okolje, vendar smo s skupnimi prizadevanji celotne ekipe ohranili stabilno poslovanje in energijo usmerjali v razvojne aktivnosti. Konkreten dokaz tega je bil uspešen začetek prodaje novega tipa cementa z nižjim ogljičnim odtisom,« je dejal član uprave Alpacema Cementa Dejan Boštjančič-Zwitter.

Dodal je, da bodo tudi v prihodnje osredotočeni na tehnološke izboljšave, razvoj dodatnih cementov nove generacije ter pripravo omenjene investicije.

Podjetje je imelo konec lanskega leta 253 zaposlenih, s čimer je največji delodajalec v občini Kanal ob Soči.

Za dividende 40 odstotkov bilančnega dobička

Na včerajšnji skupščini so delničarji potrdili letno poročilo, upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico ter dosedanjim članom nadzornega sveta potrdili nov štiriletni mandat. Izglasovali so tudi izplačilo dividend v obsegu 40 odstotkov bilančnega dobička, kar znaša 34 evrov bruto na delnico oziroma skupno okoli 30 milijonov evrov, so zapisali.

Največji lastnik Alpacema Cement je avstrijska družba Wietersdorfer Alpacem (74,52 odstotka), sledi italijanska družba Buzzi (25 odstotkov).