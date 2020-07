Končno zaživela tudi jamstvena shema

Podjetja in podjetniki so do zdaj prejeli za okoli 1,7 milijarde evrov pomoči, kažejo podatki, ki smo jih zbrali. Od tega je nekaj več kot polovica (54 odstotkov) pomoči povratnih sredstev, kar pomeni, da jih bodo morala podjetja vrniti. Prve pomoči so bile, končno, dodeljene tudi v okviru jamstvene sheme.Skupna vrednost pomoči, namenjenih podjetjem in podjetnikom, po naših izračunih dosega 3,7 odstotka BDP. Od tega je dobro polovico prispevala država, skoraj polovico pa tudi banke. Država je prispevala vsa nepovratna sredstva (teh je 780 milijonov evrov) in desetino povratnih. Formalno slabo polovico pomoči podjetjem ...