Konec obdobja okroglih cen bencina

Zaradi zvišanja nabavnih cen v preteklih štirih tednih je ministrstvo za finance že močno oklestilo trošarine. Te so bile sredi maja skoraj rekordne, zdaj pa so na dizelsko gorivo že najnižje po letu 2011, na bencin pa celo po letu 2008. To pa verjetno pomeni tudi konec obdobja okrogle cene pogonskih goriv.Prvi val počitnic se je že začel. Čeprav je epidemija pri naših južnih sosedih v porastu, se bo marsikdo podal na dopust tudi v sosednje države. Pred potjo pa si, poleg lokalnih zdravstvenih predpisov, velja ogledati tudi cene pogonskih goriv. Primerjave s Slovenijo si tokrat ne bo težko zapomniti, saj vlada z uravnavanjem ...