Konec trgovanja z elektropodjetji, Delavsko hranilnico in Tabom

Ljubljanska borza aprila ukinja segment trga SI Enter s slovenskimi družbami.

Ljubljanska borza se je odločila, da bo s trga SI Enter Basic umaknila vse delnice slovenskih podjetij. S tem v Sloveniji ne bo več mogoče organizirano trgovati z delnicami majhnih in srednjih podjetij in tudi nekaj večjimi slovenskimi družbami, kot so Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Delavska hranilnica. S poslovnega vidika je poteza logična odločitev borze, a je tudi slabo sporočilo vlagateljem. Borza v sporočilu za javnost pojasnjuje, da je segment trga SI Enter Basic v sedanji zasnovi izpolnil svojo nalogo ter da je čas za nadaljnji razvoj tega trga v smeri več transparentnosti in večje zavezanosti družb do vlagateljev. V tem segmentu so delnice, ki so bile v to trgovanje uvrščene na pobudo borze. Izdajatelji zaradi uvrstitve delnic na ta trg niso imeli nobenih obveznosti. Borza ...