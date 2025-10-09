  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Konkurenčnost, varnost, talenti: načrt za preživetje Evrope

    Svet se spreminja hitreje kot kdajkoli. EU išče novo igro moči, Slovenija pa most me idejami in izvedbo.V podkastu Supermoč smo skupaj z gosti kongresa Združenja manager naslavljali vprašanja, vezana na varnost, produktivnost, talente in investicije.
    Po besedah Boruta Čeha iz podjetja Labena je izobraževanje kadrov izjemno pomembno za rast in razvoj podjetij. Foto: Luka Maček
    Galerija
    Po besedah Boruta Čeha iz podjetja Labena je izobraževanje kadrov izjemno pomembno za rast in razvoj podjetij. Foto: Luka Maček
    Petra Kovič
    9. 10. 2025 | 15:00
    6:16
    A+A-

    Na mnogih poslovnih konferencah ne manjka velikih besed o diagnozi naše družbe in o vizijah ter sanjah. A neredko manjkajo besede o izvedbi in seveda tudi izvedba sama.

    V novem podkastu smo v Portorožu, kjer je potekal kongres Združenja Manager, združili akademsko in podjetniško oziroma gospodarstvo sfero. Z dvema profesorjema in dvema podjetnikoma smo razčlenili vprašanje, kako bi lahko Slovenija in Evropska unija ostali  konkurenčni v času zapiranja trgov in geopolitičnih pretresov.

    Ugotovili smo,to lahko poslušate v podkastu Supermoč, da ključni izziv ni pomanjkanje idej, temveč premajhna sposobnost njihove pretvorbe v rezultate.

    Izvršilna vrzel

    Podkast Supermoč smo posneli v živo v Portorožu na tradicionalnem kongresu Združenja manager. Foto: Luka Maček
    Podkast Supermoč smo posneli v živo v Portorožu na tradicionalnem kongresu Združenja manager. Foto: Luka Maček
    Na domačih kongresih in strokovnih srečanjih kot je bil nedavni kongres Združenja Manager je bilo čutiti, da smo še vedno pred t.i. "dolina smrti" med idejo in prakso stalnica. V podkastu Supermoč, ki smo ga posneli na teremu, v Portorožu v času kongresa, je profesor Mojmir Mrak z Ekonomske fakultete opozoril, da se slovenske sanje in vizije ponavljajo že leta; vprašanje je, kdo in kako jih izvede.

    Profesor Mojmir Mrak je razpravljal o prihodnosti Slovenije in Evropske unije ter izpostavil, da bodo prihodnje volitve ključne za določanje smeri razvoja. Foto: Luka Maček
    Profesor Mojmir Mrak je razpravljal o prihodnosti Slovenije in Evropske unije ter izpostavil, da bodo prihodnje volitve ključne za določanje smeri razvoja. Foto: Luka Maček
    Razkorak ni le nacionalen — z njim se sooča tudi EU, kjer je odločanje pogosto prepočasno za cikle globalne konkurence.

    Evropa v času moči

    Sistem, na katerem je EU gradila uspeh — jasna pravila in močne institucije — je načet. Svetovna gospodarstva se zapirajo, predvidljivosti je manj. Unija mora, ob ZDA in Kitajski, na novo določiti svojo konkurenčno držo, ne da bi opustila odprtost, ki je vir njene produktivnosti.

    Strateški reset

    Slovenski razvojni dokumenti iz leta 2017 ne ustrezajo današnjemu kontekstu. Potreben je nov, operativen okvir: jasna usmeritev, merljivi mejniki, odgovorni nosilci in časovnice. Za EU to pomeni tudi racionalizacijo odločanja, zlasti pri zunanji politiki in politikah konkurenčnosti, kjer zamujanje nosi visoko ceno.

    Varnost kot ekonomska spremenljivka

    Evropa ne more več varnosti implicitno outsourcati. Višji obrambni izdatki bodo tekmovali za proračunski prostor z izobraževanjem, raziskavami in javnimi storitvami. Rešitev je v večji produktivnosti in pametnejši alokaciji — varnost kot okvir, znotraj katerega gospodarstvo lažje investira, ne pa kot zavora rasti.

    V podkastu Supermoč:

    Prof. Mojmir Mrak: zakaj je stara strategija neuporabna in kako naj izgleda nova.

    Prof. Andreja Jaklič: kako zadržati in privabiti talente, da bodo priložnosti doma resnične.

    Medeja Lončar: kaj se lahko naučimo od držav, ki so investicije pritegnile hitreje od nas.

    Borut Čeh (Labena): zakaj je vseživljenjsko učenje najmočnejši pospeševalnik produktivnosti.

    Talenti in tuje investicije

    V podkastu Supermoč je profesorica Andreja Jaklič iz FDV poudarila, da je pomembno, da mladi vidijo priložnosti doma in da se jim omogoči razvoj in rast v domačem okolju. Foto: Luka Maček
    V podkastu Supermoč je profesorica Andreja Jaklič iz FDV poudarila, da je pomembno, da mladi vidijo priložnosti doma in da se jim omogoči razvoj in rast v domačem okolju. Foto: Luka Maček
    "Priložnosti morajo biti doma vidne in dosegljive," poudarja prof. Andreja Jaklič iz FDV. Privlačno okolje za domače in tuje kadre pomeni posodobljen izobraževalni sistem, spodbude za vseživljenjsko učenje in manj trenj za visoko kvalificirane priseljence.

    Po besedah Medeje Lončar iz Siemens Slovenija, Hrvaška in Srbija je pomembno, da Slovenija prepozna svoje komparativne prednosti in jih učinkovito izkoristi za privabljanje tujih vlagateljev. Foto: Luka Maček
    Po besedah Medeje Lončar iz Siemens Slovenija, Hrvaška in Srbija je pomembno, da Slovenija prepozna svoje komparativne prednosti in jih učinkovito izkoristi za privabljanje tujih vlagateljev. Foto: Luka Maček
    Tuje neposredne investicije niso le kapital; so prenos znanja, tehnologij in standardov. Medeja Lončar iz Siemens Slovenija, Hrvaška in Srbija opozarja, da tekmujemo s sosedami, ki so agresivno poenostavile pogoje in ciljno gradile ekosisteme. Slovenija mora prepoznati in tržno upravljati svoje komparativne prednosti.

    Lekcije iz soseščine

    Hrvaški je z davčnimi in pokojninskimi reformami ter fokusom na IT in turizem uspelo pospešiti dotok kapitala. Romunija se utrjuje kot industrijsko-tehnološko središče. Primeri niso za slepo kopiranje, so pa uporabni za oblikovanje lastnega, sektorjem prilagojenega pristopa.

    Produktivnost in znanje

    Po besedah Boruta Čeha iz podjetja Labena je izobraževanje kadrov izjemno pomembno za rast in razvoj podjetij. Foto: Luka Maček
    Po besedah Boruta Čeha iz podjetja Labena je izobraževanje kadrov izjemno pomembno za rast in razvoj podjetij. Foto: Luka Maček
    "Najcenejša izguba je izguba radovednosti," pravi Borut Čeh iz Labene. Podjetja, ki sistematično vlagajo v znanje, hitreje absorbirajo tehnologije in prehajajo iz projektov v ponovljive procese. Multikulturne ekipe in dostop do globalnih kompetenc delujejo kot pospeševalnik.

    Podkast Supermoč v živo iz Portoroža. Foto Luka Maček
    Podkast Supermoč v živo iz Portoroža. Foto Luka Maček

     

    Kje začeti: pet premikov

    Nadgradnja strategije – nova nacionalna razvojna mapa z 3–5 jasnimi prioritetami, KPI-ji ter odgovornostjo po resorjih.

    Odločanje v EU – podpora reformam, ki skrajšujejo cikle sprejemanja odločitev na področjih konkurenčnosti in zunanje politike.

    Varnostni okvir – večletno usklajevanje obrambnih izdatkov z investicijami v produktivnost, R&R in digitalno/energetsko preobrazbo.

    Talenti & FDI – hitri postopki za visoko kvalificirane kadre, ciljno privabljanje investicij v panoge z največjo dodano vrednostjo.

    Učenje kot infrastruktura – obvezni letni programi upskillinga v podjetjih; javno-zasebna partnerstva za prenos tehnologij.

    Zaključek

    Izzivov ni manj, je pa več instrumentov. Evropa bo konkurenčna, če bo hitrejša in bolj osredotočena; Slovenija, če bo svoje ambicije pretopila v operativne načrte. Vizije ostanejo dragocene, a šele izvedba ustvarja blaginjo.

     

    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja menda vzrok za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Konkurenčnost, varnost, talenti: načrt za preživetje Evrope

    Svet se spreminja hitreje kot kdajkoli. EU išče novo igro moči, Slovenija pa most me idejami in izvedbo.V podkastu Supermoč smo skupaj z gosti kongresa Združenja manager naslavljali vprašanja, vezana na varnost, produktivnost, talente in investicije.
    Petra Kovič 9. 10. 2025 | 15:00
    Preberite več
