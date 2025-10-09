Konkurenčnost, varnost, talenti: načrt za preživetje Evrope

Na mnogih poslovnih konferencah ne manjka velikih besed o diagnozi naše družbe in o vizijah ter sanjah. A neredko manjkajo besede o izvedbi in seveda tudi izvedba sama.

V novem podkastu smo v Portorožu, kjer je potekal kongres Združenja Manager, združili akademsko in podjetniško oziroma gospodarstvo sfero. Z dvema profesorjema in dvema podjetnikoma smo razčlenili vprašanje, kako bi lahko Slovenija in Evropska unija ostali konkurenčni v času zapiranja trgov in geopolitičnih pretresov.

Ugotovili smo,to lahko poslušate v podkastu Supermoč, da ključni izziv ni pomanjkanje idej, temveč premajhna sposobnost njihove pretvorbe v rezultate.

Izvršilna vrzel

Podkast Supermoč smo posneli v živo v Portorožu na tradicionalnem kongresu Združenja manager. Foto: Luka Maček

Na domačih kongresih in strokovnih srečanjih kot je bil nedavni kongres Združenja Manager je bilo čutiti, da smo še vedno pred t.i. "dolina smrti" med idejo in prakso stalnica. V podkastu Supermoč, ki smo ga posneli na teremu, v Portorožu v času kongresa, je profesoropozoril, da se slovenske sanje in vizije ponavljajo že leta; vprašanje je, kdo in kako jih izvede.

Profesor Mojmir Mrak je razpravljal o prihodnosti Slovenije in Evropske unije ter izpostavil, da bodo prihodnje volitve ključne za določanje smeri razvoja. Foto: Luka Maček

Evropa v času moči

Razkorak ni le nacionalen — z njim se sooča tudi EU, kjer je odločanje pogosto prepočasno za cikle globalne konkurence.

Sistem, na katerem je EU gradila uspeh — jasna pravila in močne institucije — je načet. Svetovna gospodarstva se zapirajo, predvidljivosti je manj. Unija mora, ob ZDA in Kitajski, na novo določiti svojo konkurenčno držo, ne da bi opustila odprtost, ki je vir njene produktivnosti.

Strateški reset

Slovenski razvojni dokumenti iz leta 2017 ne ustrezajo današnjemu kontekstu. Potreben je nov, operativen okvir: jasna usmeritev, merljivi mejniki, odgovorni nosilci in časovnice. Za EU to pomeni tudi racionalizacijo odločanja, zlasti pri zunanji politiki in politikah konkurenčnosti, kjer zamujanje nosi visoko ceno.

Varnost kot ekonomska spremenljivka

Evropa ne more več varnosti implicitno outsourcati. Višji obrambni izdatki bodo tekmovali za proračunski prostor z izobraževanjem, raziskavami in javnimi storitvami. Rešitev je v večji produktivnosti in pametnejši alokaciji — varnost kot okvir, znotraj katerega gospodarstvo lažje investira, ne pa kot zavora rasti.

V podkastu Supermoč: Prof. Mojmir Mrak: zakaj je stara strategija neuporabna in kako naj izgleda nova. Prof. Andreja Jaklič: kako zadržati in privabiti talente, da bodo priložnosti doma resnične. Medeja Lončar: kaj se lahko naučimo od držav, ki so investicije pritegnile hitreje od nas. Borut Čeh (Labena): zakaj je vseživljenjsko učenje najmočnejši pospeševalnik produktivnosti.

Talenti in tuje investicije

V podkastu Supermoč je profesorica Andreja Jaklič iz FDV poudarila, da je pomembno, da mladi vidijo priložnosti doma in da se jim omogoči razvoj in rast v domačem okolju. Foto: Luka Maček

"Priložnosti morajo biti doma vidne in dosegljive," poudarja. Privlačno okolje za domače in tuje kadre pomeni posodobljen izobraževalni sistem, spodbude za vseživljenjsko učenje in manj trenj za visoko kvalificirane priseljence.

Po besedah Medeje Lončar iz Siemens Slovenija, Hrvaška in Srbija je pomembno, da Slovenija prepozna svoje komparativne prednosti in jih učinkovito izkoristi za privabljanje tujih vlagateljev. Foto: Luka Maček

Lekcije iz soseščine

Tuje neposredne investicije niso le kapital; so prenos znanja, tehnologij in standardov.opozarja, da tekmujemo s sosedami, ki so agresivno poenostavile pogoje in ciljno gradile ekosisteme. Slovenija mora prepoznati in tržno upravljati svoje komparativne prednosti.

Hrvaški je z davčnimi in pokojninskimi reformami ter fokusom na IT in turizem uspelo pospešiti dotok kapitala. Romunija se utrjuje kot industrijsko-tehnološko središče. Primeri niso za slepo kopiranje, so pa uporabni za oblikovanje lastnega, sektorjem prilagojenega pristopa.

Produktivnost in znanje

Po besedah Boruta Čeha iz podjetja Labena je izobraževanje kadrov izjemno pomembno za rast in razvoj podjetij. Foto: Luka Maček

Podkast Supermoč v živo iz Portoroža. Foto Luka Maček

Kje začeti: pet premikov

"Najcenejša izguba je izguba radovednosti," pravi. Podjetja, ki sistematično vlagajo v znanje, hitreje absorbirajo tehnologije in prehajajo iz projektov v ponovljive procese. Multikulturne ekipe in dostop do globalnih kompetenc delujejo kot pospeševalnik.

Nadgradnja strategije – nova nacionalna razvojna mapa z 3–5 jasnimi prioritetami, KPI-ji ter odgovornostjo po resorjih.

Odločanje v EU – podpora reformam, ki skrajšujejo cikle sprejemanja odločitev na področjih konkurenčnosti in zunanje politike.

Varnostni okvir – večletno usklajevanje obrambnih izdatkov z investicijami v produktivnost, R&R in digitalno/energetsko preobrazbo.

Talenti & FDI – hitri postopki za visoko kvalificirane kadre, ciljno privabljanje investicij v panoge z največjo dodano vrednostjo.

Učenje kot infrastruktura – obvezni letni programi upskillinga v podjetjih; javno-zasebna partnerstva za prenos tehnologij.

Zaključek

Izzivov ni manj, je pa več instrumentov. Evropa bo konkurenčna, če bo hitrejša in bolj osredotočena; Slovenija, če bo svoje ambicije pretopila v operativne načrte. Vizije ostanejo dragocene, a šele izvedba ustvarja blaginjo.