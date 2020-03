Korona maje tudi državni turistični holding

Čakanje na AVK

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek si je za turistični holding prizadeval že v prejšnjem manadatu. Foto Voranc Vogel

Bo virus znižal ceno?

Manj prihodkov

Ljubljana – Zaradi koronavirusa je negotov tudi projekt državnega turističnega holdinga. Izbruh virusa in ukrepi za njegovo omejitev so namreč močno prizadeli turistična podjetja , zato je vprašanje, kako bo zamišljeno združevanje državnih družb izvedljivo in ali bo treba sprejete načrte SDH zaradi novih okoliščin kaj spremeniti.Hoteli, toplice in drugi turistični objekti so zaradi izbruha koronavirusa zaprti, prav tako ni turistov in tudi ni mogoče napovedati, kdaj se bodo vrnili. Podjetja v turistični panogi so zato vlado in ministrstva ta teden že opozorila, da so v brezizhodnem položaju, še posebej ker ni jasno, kdaj se bodo krizne razmere končale. V nič drugačnem položaju ni osem državnih turističnih družb – Sava, Hoteli Bernardin, Istrabenz Turizem, Adria Ankaran, Thermana, Unitur, Terme Olimia in Hit Alpinea – ki naj bi tvorile državni turistični holding. Zeleno luč za ta projekt, ki ga podpira tudi gospodarski minister, je vladaprižgala v začetku februarja, a nova izredna situacija je prinesla kar nekaj neznank.Omenjena podjetja naj bi na skupno družbo prenesli Slovenski državni holding (SDH), Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Kapitalska družba. Ti so se po neuradnih informacijah o določenih točkah skupnega upravljanja menda že dogovorili; med drugim naj bi bil način upravljanja enotiren, državni lastniki pa naj bi najeli tudi skupnega cenilca, ki bo ovrednotil kapitalske deleže za prenos. Za prenos deležev pa se najprej čaka soglasje Agencije za varstvo konkurence (AVK) za prevzem Term Olimia, s katero bo SDH lahko sklenil prevzem Term Olimia, kar naj bi državo skupaj stalo 8,4 milijona evrov. Kot smo v Delu že razkrili , se je SDH s skladom York že dogovoril tudi za odkup 42-odstotnega deleža v Savi in terjatev do kranjske družbe, za kar naj bi po neuradnih informacijah namenili nekaj več kot 40 milijonov evrov. A pri uresničitvi tega dogovora, ki bo prav tako moral dobiti soglasje AVK, bi se lahko zataknilo. Vprašanje je namreč, ali je v teh spremenjenih gospodarskih okoliščinah Yorkov delež vreden enako kot pred tem. Poznavalci ocenjujejo, da ne.SDH se poteguje tudi za nakup Uniturja, ki ga od konca lanskega leta prodaja zreški Unior. Čas za oddajo nezavezujočih ponudb naj bi se iztekel konec meseca, a menda že potekajo pogovori za podaljšanje roka. Družba, ki je letos doživela slabo zimsko sezono, zdaj pa še zaprtje hotelov, je že v letih 2017 in 2018 poslovala z izgubo, njen dolg pa je konec leta 2018 znašal 15,5 milijona evrov.V Savi Turizmu, ki je v postopku pripojitve Hotelov Bernardin, so že pojasnili, da družba zaradi zaprtja in drugih objektov ne ustvarja nobenih prihodkov ve č. Pričakujejo, da bodo zaradi množičnih odpovedi rezervacij zaradi koronavirusa izpadi prihodkov tudi po odprtju hotelov in turističnih objektov za turistične družbe zelo veliki ter da bodo določeni hoteli ostali zaprti. V podobni situaciji so tudi druge turistične družbe, zato je tudi vprašanje, ali bodo načrti SDH o povečanju prihodkov in dobička teh družb še realni ali pa jih bo treba prevetriti. V SDH postopkov v teku ne komentirajo.