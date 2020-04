Koronakriza zadržuje kartice v denarnicah

Medtem ko se je svet marsikje skoraj ustavil in prebivalci v »socialni izolaciji« čakamo, da epidemija koronavirusa mine (ter hkrati upamo, da ne zbolimo), so se temeljito spremenile tudi nekatere naše vsakdanje navade.



Povsem konkretno – čeprav nas proizvajalci, trgovci in tudi državna oblast spodbujajo, da kupujemo po spletu in plačujemo s karticami, je očitno velik del nakupov tak, da jih odlagamo v prihodnost. Visa, ki upravlja največji plačilni sistem na svetu, je že v prvi polovici marca, se pravi že pred sprejetjem kakršnihkoli omejevalnih ukrepov v ZDA, na tem trgu opazila štiriodstotni padec prometa na svojih karticah. V drugi polovici marca so se razmere še poslabšale.



»Vse države so ukazale socialno distanciranje, zadrževanje doma in omejile gibanje na javnih lokacijah. Najbolj so prizadeti potovanja, potrošnja v restavracijah, zabavnih dejavnostih in prodaja goriva, kjer imamo iz tedna v teden močne padce,« so za Reuters povedali pri Visi, s tem da natančnejših številk niso želeli razkriti.



Visa je v poslovnem letu 2019 sicer zabeležila rekordne poslovne rezultate. Po vsem svetu je imela 3,4 milijarde kartic, v njenih plačilnih sistemih je bilo opravljenih 138,3 milijarde transakcij, vrednih 8800 milijard dolarjev. Podjetje je delničarjem zaslužilo 12 milijard dolarjev čistega dobička.



Pred izbruhom globalne zdravstvene krize je Visa pričakovala, da bo tudi letos poslovanje raslo z nekajodstotno letno stopnjo, zdaj pa se zdi, da so ti cilji ogroženi. Manjši obseg plačil (in s tem nižje prihodke in dobičke) pričakujejo tudi Visini tekmeci na področju izvajanja plačil, na primer Mastercard, American Express in PayPal.



Dodatna neprijetnost za Viso je preložitev olimpijskih iger v Tokiu na prihodnje leto. Visa je tradicionalni pokrovitelj Mednarodnega olimpijskega komiteja, in čeprav nov koledar pomeni, da večine obljubljenega prispevka ne bo plačala letos, ji bodo umanjkali pričakovani pozitivni učinki na strani trženja in utrjevanja ugleda blagovne znamke ...