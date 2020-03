Koronavirus pobral naročila, a ne tudi prispevkov, najemnin in kreditov

Preberite še: To je najslabši dan evropskih borz

Ljudje že iščejo novo delo

Težave imajo vsi centri za vadbo in sproščanje, nihče ne ve, kako naprej, za marsikaterega trenerja je to edini (skromni) dohodek. FOTO: Tomi Lombar



Stiske so velike

Od države pričakujemo, da bo poskrbela tudi za samozaposlene, pravi Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. FOTO: Delo



Ukrepi naj veljajo tudi za vse samozaposlene

Kulturne, gospodarske in druge družbene organizacije druga za drugo ukinjajo dogodke.

Največkrat en kritičen primer vpliva na številne druge.

Obrtno-podjetniška zbornica poziva, naj v interventni zakon vključijo tudi ukrepe za samozaposlene.

Ljubljana – Okuženih z novim koronavirusom je iz dneva v dan več, a poleg zdravstvene krize se odpirajo še številna druga žarišča. V gospodarstvu najglasneje tarnajo največja podjetja, zato so kar preslišani ostali samozaposleni, čeprav so mnogi med njimi čez noč ostali brez dela.Posledice novega koronavirusa so vse širše in globlje, zato se nenehno kažejo nove človeške stiske, čeprav ne gre za okužene ljudi. Kulturne, gospodarske in druge družbene organizacije druga za drugo ukinjajo dogodke, zato v zrak izginja večtedenski in mesečni trud, posledično pa brez dela ostajajo njihovi podizvajalci; voditelji, prevajalci, kuharji, natakarji, tehnična podpora …Kritičnih primerov je veliko. Obstajajo restavracije, ki so imele še pred dvema tednoma več kot sto rezervacij, zdaj nobene. Še huje je za manjše gostinske obrate. Nekateri med njimi večino prihodkov ustvarijo s kateringom, in čeprav so imeli za marec že poln urnik, so čez noč ostali brez naročil. In kdor po naključju še dela, čuti psihični pritisk, ali se bo v stiku z ljudmi morda okužil z novim virusom.Skoraj brez strank je ostala samozaposlena učiteljica joge, ker se ljudje bojijo priti na skupinsko vadbo, ta pa poteka v zaprtem prostoru, kjer se vsi potijo. Podobne težave imajo vsi centri za vadbo in sproščanje, nihče ne ve, kako naprej, za marsikaterega trenerja je to edini (skromni) dohodek.Podobno negotovo zgodbo nam je pripovedovala sveža diplomantka japonologije in profesorica geografije. Uradni naziv je prejela lani, takoj odprla status samostojne podjetnice, zraven naredila še tečaj za turistično vodnico, kruh pa si je služila kot vodnica za različne naročnike. Toda zaradi novega koronavirusa nima zdaj niti enega naročila več v marcu, prav tako je vse prazno za prihodnje mesece. Na medmrežju je vse več ljudi, ki že iščejo novo delo, saj zapuščajo turistično dejavnost.Takšnih zgodb, ki niti ne potrebujejo imena, je vse več, največkrat pa en kritičen primer vpliva na številne druge v »prehranjevalni verigi«, saj se vse podira kot domine. Samozaposlenim ostajajo zgolj prispevki, davki, najemnine, krediti za najem prostorov … in prazne denarnice. Poudariti je še treba, da gre v številnih primerih za rizične zaposlitve brez dopusta in bolniške odstotnosti.Stiske so velike, zato je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) pozvala državo, naj v interventni zakon vključi tudi ukrepe za ranljivo skupino samozaposlenih, teh naj bi bilo v gospodarstvu kar 68.000, skupaj pa kar 119.000. V javnem pozivu so zapisali, da je v okviru interventnega zakona zato nujno treba vključiti tudi pomoč za samozaposlene.»Zavedati se moramo, da je prav to najranljivejša skupina. Če samozaposlena frizerka zboli ali zaradi strahu pred koronavirusom ostane brez dela, je ogrožena njena eksistenca. Od države pričakujemo, da bo ustrezno poskrbela tudi za samozaposlene,« je dejal predsednik OZSZraven so na OZS podali predloge, naj bodo postopki dokazovanja izpada dohodkov zaradi posledic novega koronavirusa enostavni, odstotek sofinanciranja nadomestila za čas čakanja delavca doma naj se zviša na najmanj 50 odstotkov, hkrati pa naj se država odpove plačilu prispevkov in dohodnine za zaposlenega v času čakanja na domu.Poleg tega zahtevajo, da država že od prvega dne odsotnosti zaradi koronavirusa nosi tudi breme bolniških dopustov. »Predlagamo, da enako velja tudi za tiste, ki so zaradi virusa v karanteni ali jim je odrejena samoizolacija. Ti ukrepi naj veljajo tudi za vse samozaposlene v gospodarstvu,« so zapisali.Novi in stari minister za gospodarstvoje sicer priznal, da so najprej premalo mislili na samozaposlene, a da jih bodo gotovo vključili v prihodnje ukrepe za omejitev posledic širjenja koronavirusa.