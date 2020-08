Koronavirus udaril po dobičku NLB

V prvem polletju je NLB Skupina ustvarila čisti dobiček v višini 73,7 milijona evrov, kar je 20,7 milijona evrov ali 22 odstotkov manj v primerjavi z enakim obdobjem lani. Skupina je ustvarila enake čiste prihodke iz poslovanja v višini 260 milijonov evrov kot v enakem obdobju lani in skoraj nespremenjen dobiček pred oslabitvami in rezervacijami v višini 115,2 milijona evrov (1-odstoten padec v primerjavi z enakim obdobjem lani).Preberite tudi: Američani po naložbah tretji, naš izvoz zadnja leta rastePadec neto dobička lahko pripišemo zlasti oblikovanju že omenjenih oslabitev in rezervacij v povezavi z izbruhom pandemije ...