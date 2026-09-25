Košak izboljšal poslovanje Telekoma, po napovedi njegovega odhoda padec delnice

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    V mandatu Boštjana Košaka, ki se mora posloviti z vrha Telekoma Slovenije, je največji operater povečal prihodke in čisti dobiček ter trend padajočih tržnih deležev obrnil v naraščajoče. Vlagatelji na Ljubljanski borzi napovedi njegovega odhoda niso dobro sprejeli, saj se je vrednost delnice od takrat znižala za okoli deset odstotkov. Njegov naslednik bo Cvetko Sršen, ki ga je Košak leta 2022 zamenjal. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je v sredo podal soglasja k sporazumom o predčasnem prenehanju mandatov predsednika uprave Boštjana Košaka, podpredsednice Irme Gubanec in članice uprave Vesne Prodnik. Za novega predsednika so imenovali Cvetka Sršena, ki je Telekom vodil v času prejšnje Janševe vlade med marcem leta 2021 in oktobrom leta 2022. Na tem mestu ga je zamenjal Košak. Za članico ...

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