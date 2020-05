Kostak prodal kabelsko omrežje Telemachu

Telemach je od komunalnega podjetja Kostak kupil kabelskega operaterja Ansat je razvidno iz razkritij na strani Agencije za varstvo konkurence.Ansat ponuja svoje storitve na območju občin Krško in Radeče in je v lasti Kostaka od leta 2010, je razvidno iz spletne strani družbe. Vrednost transakcije ni znana.Ansat je družba z okoli deset zaposlenimi, ki poleg kabelskega interneta in televizije ter fiksne telefonije nudi tudi mobilno telefonijo. Pri mobilnih telefoniji družba zdaj sodeluje z trzinskim Softnetom. Družba imaše lokalno TV postajo z informativnimi vsebinami, gradi pa tudi optično omrežje v obeh občinah kjer ...