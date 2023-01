Kot letalski mehaničar se moraš izkazati že kot začetnik

V nadaljevanju preberite:

Diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka Rosana Kolar je peta prejemnica priznanja Inženirka leta, namen katerega je opogumljanje mladih deklet za tehnične poklice in ozaveščanje družbe o tem, da delitev poklicev na moške in ženske ni primerna, da so ženske prav toliko kot moški sposobne opravljati tehnične poklice. V pogovoru razkriva, kaj jo je pripeljalo do tega, da je že kot 11-letnica vedela, kaj želi postati, kako se je na njene poklicne želje odzvala okolica, kako se znajde v ekipi moških sodelavcev in kako se sooča s pritiskom, da so od njenega dela odvisna življenja potnikov na letalih, ki jih servisira.